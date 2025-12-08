Colombianos tendrán descuentos de hasta el 50% en el último fin de semana de cada mes: así funcionará

El Congreso de la República de Colombia ha dado luz verde a una nueva ley que promete transformar la manera en que los ciudadanos disfrutan de su patrimonio cultural y turístico. La iniciativa, que establece el último fin de semana de cada mes como el "fin de semana de la cultura y el turismo local", busca incentivar el turismo interno y el aprecio por las riquezas del país a través de significativos descuentos.

Esta medida, que ya ha sido sancionada, entrará en vigor en los próximos meses, con el objetivo de dinamizar la economía local y fomentar el disfrute comunitario.

La ley, de la cual ya se puede consultar su articulado en documentos oficiales, tiene un objetivo claro: fomentar la participación de los colombianos en la exploración y disfrute de los atractivos culturales y turísticos de sus propias ciudades y municipios.

El propósito principal es estimular el turismo local y el empoderamiento de los ciudadanos con su patrimonio. Para lograrlo, la normativa establece un descuento del 50% en el valor de las entradas a sitios de atracción cultural o turística.

Este beneficio se extiende también a los shows, atracciones y eventos que se ofrezcan en estos lugares durante el último fin de semana de cada mes.

¿Quiénes se beneficiarán de esta nueva ley?

El beneficio de la ley se extiende principalmente a la población local, es decir, a los residentes del distrito o municipio donde se encuentre el sitio de atracción. Para acceder al descuento, los ciudadanos deberán demostrar su residencia, un mecanismo que busca fortalecer el turismo interno y la economía de cada región.

Este enfoque beneficia directamente a los colombianos, permitiéndoles redescubrir su entorno y apoyar a los negocios y atractivos cercanos a su hogar.

Sin embargo, el impacto de la ley no se limita únicamente a los visitantes. Los principales beneficiados, más allá de los ciudadanos, son los propios prestadores de servicios turísticos y culturales.

Al aumentar el flujo de visitantes, se espera un incremento en los ingresos y una mayor competitividad para las actividades económicas propias de cada región. Los pequeños y medianos emprendimientos que dependen del turismo local, como guías turísticos, restaurantes, y tiendas de artesanías, verán un repunte en su actividad.

Estos son los descuentos a los que podrán acceder:

Descuento del 50% en la entrada a atracciones culturales o turísticas.

Descuento del 50% en shows, atracciones y eventos ofrecidos por estos espacios.

Exoneración total para adultos mayores de 60 años.

Un aspecto crucial de la ley es el mandato al Gobierno nacional para que reglamente medidas específicas para fomentar el turismo y la recreación en los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC). Esta disposición tiene como fin último la reconstrucción social y económica de estas regiones, utilizando el turismo como una herramienta de desarrollo y reconciliación.

Esto podría significar que estas zonas, a menudo marginadas del circuito turístico tradicional, reciban un impulso económico y social muy necesario.