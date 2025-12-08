Empresa con más de 100 años y que fue muy conocida en Colombia, podría dejar de operar

La que fuera un titán indiscutible de la fotografía, Eastman Kodak, ha emitido una advertencia que ha sacudido a la industria. La empresa, con 133 años de historia, ha reconocido que se encuentra al borde de la quiebra y podría verse obligada a cesar sus operaciones.

Esta declaración no solo representa una crisis económica, sino también el colapso simbólico de un ícono cultural que, en su momento, ue un pilar de la innovación y un actor fundamental en la vida de millones de personas en todo el mundo.

El declive de Kodak no es una historia de un fracaso repentino, sino el resultado de una lenta y dolorosa adaptación a un mundo que se movía a una velocidad vertiginosa.

A pesar de haber sido uno de los pioneros en la tecnología de la fotografía digital, la empresa no supo o no quiso pivotar a tiempo. Mientras otras empresas como Sony, Canon y Nikon dominaban el mercado de las cámaras digitales, Kodak se aferraba a un modelo de negocio que ya estaba en decadencia.

Kodak anunció que podría dejar de operar

De acuerdo con lo entregado por la compañía, el declive económico fue sustancial, pues se pasó de ganar 25 millones de dólares el año pasado a una pérdida neta de 26 millones de dólares en su trimestre más reciente.

En un informe, la compañía anotó a los inversores que no cuenta con "financiación comprometida ni liquidez disponible" para pagar sus próximos 500 millones de dólares en obligaciones de deuda.

"Estas condiciones plantean dudas sustanciales sobre la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha", declaró Kodak en un comunicado.

"Kodak tiene deuda con vencimiento dentro de 12 meses y no cuenta con financiamiento comprometido ni liquidez disponible para cumplir con dichas obligaciones si vencen según sus términos actuales", declaró la compañía en el documento presentado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el pasado lunes 11 de agosto.

El intento de reestructuración, la venta de patentes y la diversificación en áreas como la impresión comercial y la tecnología para empresas no han sido suficientes para revertir la caída libre. Los analistas financieros señalan que la falta de liquidez y la imposibilidad de conseguir nuevos préstamos ponen a la empresa en una posición extremadamente precaria.

¿En qué año fue fundada la empresa Kodak?

Fundada en 1888 por George Eastman, Kodak no solo comercializaba cámaras y películas, sino que creó una experiencia. Su eslogan "Tú aprietas el botón, nosotros hacemos el resto" democratizó la fotografía, haciéndola accesible para el público general.

Durante décadas, la marca fue sinónimo de momentos familiares, de vacaciones, de celebraciones y de una forma tangible de preservar el pasado. La venta de rollos de película, el icónico logo amarillo y el proceso de revelado en laboratorios eran rituales compartidos que ahora parecen reliquias de otra era.

En Colombia esta empresa fue muy conocida y querida por los colombianos. Como a nivel mundial, la empresa no supo adaptarse a la velocidad del cambio.

Las ventas de cámaras digitales de competidores y, más tarde, la explosión de los teléfonos móviles con cámaras de alta calidad, hicieron que el negocio tradicional de Kodak se volviera insostenible.