Colpensiones anuncia fecha de pago de la mesada para el diciembre: así puede saber si recibirá el monto

La Mesada 13, también conocida popularmente como la "prima navideña" para los jubilados, es un beneficio establecido por la Ley 100 de 1993 en su articulado, y se entrega de manera automática a todos los pensionados en el mes de diciembre.

Este pago no distingue entre los diferentes tipos de pensión, siendo beneficiarios quienes reciben su mesada por vejez o jubilación, invalidez, y sustitución o sobrevivencia.

Una ventaja clave para los jubilados es que a esta mesada extra no se le aplican los descuentos habituales por concepto de aportes en salud, lo que significa que el pensionado recibe el valor completo de su mesada mensual como pago adicional. Por ejemplo, si un pensionado recibe un salario mínimo legal vigente (cuyo valor para 2025 es de $1.423.500), recibirá exactamente ese mismo monto como Mesada 13.

Según cifras de Colpensiones, la entidad que administra la mayor parte de las pensiones en el régimen de prima media con prestación definida, el número de beneficiarios es significativo, superando los 1.7 millones de pensionados en este régimen.

Colpensiones anunció fechas de pago de la mesada en diciembre

Ante la proximidad de diciembre, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ha emitido un aviso crucial para sus afiliados, confirmando las fechas en las que se realizará el desembolso de la mesada.

La entidad confirmó que, en un esfuerzo por aliviar las finanzas de sus beneficiarios en la temporada decembrina, el pago de la mesada ordinaria de diciembre, junto con el giro de la Mesada 13, se efectuará, como es costumbre, en los primeros días del mes.

Aunque las fechas exactas pueden variar ligeramente dependiendo del pico de cédula o del método de pago (consignación bancaria o pago por ventanilla), se espera que el proceso inicie alrededor del 1 de diciembre y se extienda durante la primera semana.

Cabe recordar que la entidad tiene como plazo máximo de este pago hasta el 15 del último mes del año.

¿Cómo saber si es beneficiario de la mesada en diciembre?

Todo pensionado en Colombia que haya cumplido los requisitos para acceder a su pensión (sea por vejez, invalidez, o sustitución/sobrevivencia) y que se encuentre activo en el sistema recibirá automáticamente la Mesada 13.

Los beneficiarios de Colpensiones verán el monto adicional consignado en la misma cuenta bancaria donde reciben su mesada mensual.

Colpensiones hace un llamado a los pensionados para que verifiquen con anticipación que sus datos personales y, especialmente, sus datos bancarios se encuentren debidamente actualizados para evitar cualquier contratiempo en la consignación de este pago doble.