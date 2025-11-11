CANAL RCN
Economía

Colpensiones anuncia fecha de pago de la mesada para el diciembre: así puede saber si recibirá el monto

Son millones de colombianos los que recibirán el pago de la famosa Mesada 13.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
07:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Mesada 13, también conocida popularmente como la "prima navideña" para los jubilados, es un beneficio establecido por la Ley 100 de 1993 en su articulado, y se entrega de manera automática a todos los pensionados en el mes de diciembre.

Este pago no distingue entre los diferentes tipos de pensión, siendo beneficiarios quienes reciben su mesada por vejez o jubilación, invalidez, y sustitución o sobrevivencia.

Ley aclara si sobrinos pueden heredar pensión en Colombia: téngalo en cuenta
RELACIONADO

Ley aclara si sobrinos pueden heredar pensión en Colombia: téngalo en cuenta

Una ventaja clave para los jubilados es que a esta mesada extra no se le aplican los descuentos habituales por concepto de aportes en salud, lo que significa que el pensionado recibe el valor completo de su mesada mensual como pago adicional. Por ejemplo, si un pensionado recibe un salario mínimo legal vigente (cuyo valor para 2025 es de $1.423.500), recibirá exactamente ese mismo monto como Mesada 13.

Según cifras de Colpensiones, la entidad que administra la mayor parte de las pensiones en el régimen de prima media con prestación definida, el número de beneficiarios es significativo, superando los 1.7 millones de pensionados en este régimen.

Colpensiones anunció fechas de pago de la mesada en diciembre

Ante la proximidad de diciembre, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ha emitido un aviso crucial para sus afiliados, confirmando las fechas en las que se realizará el desembolso de la mesada.

La entidad confirmó que, en un esfuerzo por aliviar las finanzas de sus beneficiarios en la temporada decembrina, el pago de la mesada ordinaria de diciembre, junto con el giro de la Mesada 13, se efectuará, como es costumbre, en los primeros días del mes.

Aunque las fechas exactas pueden variar ligeramente dependiendo del pico de cédula o del método de pago (consignación bancaria o pago por ventanilla), se espera que el proceso inicie alrededor del 1 de diciembre y se extienda durante la primera semana.

Esto subiría la pensión para los colombianos en 2026 según IPC: estas son las estimaciones
RELACIONADO

Esto subiría la pensión para los colombianos en 2026 según IPC: estas son las estimaciones

Cabe recordar que la entidad tiene como plazo máximo de este pago hasta el 15 del último mes del año.

¿Cómo saber si es beneficiario de la mesada en diciembre?

Todo pensionado en Colombia que haya cumplido los requisitos para acceder a su pensión (sea por vejez, invalidez, o sustitución/sobrevivencia) y que se encuentre activo en el sistema recibirá automáticamente la Mesada 13.

Los beneficiarios de Colpensiones verán el monto adicional consignado en la misma cuenta bancaria donde reciben su mesada mensual.

Colpensiones hace un llamado a los pensionados para que verifiquen con anticipación que sus datos personales y, especialmente, sus datos bancarios se encuentren debidamente actualizados para evitar cualquier contratiempo en la consignación de este pago doble.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

El dólar en Colombia se desplomó y alcanzó un precio histórico en más de 3 años: así se cotiza hoy 11 de noviembre

Automovilismo

Dan a conocer el listado de carros más inseguros en Colombia, ¿Está el suyo?

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025

Otras Noticias

James Rodríguez

Néstor Lorenzo “apretó” a James y le dejó claras las condiciones para estar en la selección

Néstor Lorenzo habló sobre el futuro de James Rodríguez y le hizo un llamado especial si quiere jugar el Mundial 2026.

Soacha

Homicida suelto habría propinado más de 30 puñaladas a su pareja en Soacha: hay otras víctimas

El mismo sujeto, de nacionalidad ecuatoriana, estaría involucrado en un doble homicido ocurrido en septiembre.

Artistas

Murió un reconocido actor internacional: ya se confirmó la causa

Viral

Autoridades llegan a la extravagante fiesta de Kris Jenner por su cumpleaños 70

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos