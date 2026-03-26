Colpensiones avisa a millones de colombianos sobre sus servicios para Semana Santa: téngalo en cuenta

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ha emitido un comunicado oficial para alertar a sus más de 6,7 millones de afiliados sobre cambios drásticos en su esquema de atención durante la Semana Mayor.

Con el objetivo de que los ciudadanos no pierdan su tiempo en desplazamientos innecesarios, la entidad confirmó que habrá una suspensión total del servicio presencial en fechas clave.

De acuerdo con la resolución emitida por la entidad, los Puntos de Atención al Ciudadano (PAC) a nivel nacional, incluyendo las sedes de la Red CADE en la capital, no prestarán servicio los días lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril de 2026. Esta medida se suma a los días festivos de Jueves y Viernes Santo, lo que significa que no habrá atención física durante toda la semana.

“Colpensiones informa que debido a la ejecución de mantenimientos preventivos y actualizaciones en la plataforma tecnológica, no se prestará servicio en los Puntos de Atención a Nivel Nacional ni a través de los canales no presenciales (sede electrónica y App) desde el lunes 30 de marzo de 2026 al miércoles primero de abril de 2026. El servicio se restablecerá el lunes 6 de abril de 2026 en el horario habitual”, informaron.

El anuncio ha generado una alerta entre los pensionados y aportantes que tenían previsto radicar documentos o solicitar asesorías de manera presencial. La entidad fue enfática al señalar que la atención normal en todos sus puntos físicos se restablecerá bajo los horarios habituales a partir del lunes 6 de abril.

Trámites alternativos de Colpensiones

Pese al cierre de las oficinas, Colpensiones recordó que su Sede Electrónica y la aplicación móvil funcionarán sin interrupciones las 24 horas del día. A través de estos canales, los usuarios podrán realizar más de 30 trámites sin salir de casa, entre los que destacan:

Descarga de certificados de afiliación y de pensión.

Consulta y descarga de la Historia Laboral.

Radicación de solicitudes de pensión de vejez (para quienes ya cumplen requisitos).

Actualización de datos de contacto.

Para evitar contratiempos, se recomienda a quienes necesiten atención presencial agendar su cita con antelación para la semana de pascua a través de la línea 601 487 0305.

Asimismo, la entidad instó a los adultos mayores a no acudir a las sedes físicas durante los días de cierre y apoyarse en familiares para el uso de las herramientas digitales, evitando así posibles congestiones tras el retorno a la normalidad.