Colpensiones hace nuevo llamado a jubilados por trámite importante: pueden quedar sin pensión

Colpensiones, la administradora del régimen público pensional en Colombia, ha emitido una alerta urgente dirigida a miles de trabajadores que se encuentran próximos a cumplir los requisitos de jubilación.

La entidad ha señalado un paso crucial y, a menudo, olvidado que resulta ser obligatorio para garantizar el reconocimiento oportuno de la pensión por vejez: la revisión y corrección de la historia laboral y la actualización de datos personales.

La omisión de este procedimiento puede traducirse en retrasos significativos, dolores de cabeza burocráticos e, incluso, la potencial pérdida del derecho a la pensión para quienes no logren subsanar las inconsistencias a tiempo.

Consecuencias que tendrán los jubilados que no hagan este trámite

La advertencia de Colpensiones apunta de manera específica a los trabajadores que se encuentran en el rango de edad entre los 55 y 60 años, con especial énfasis en aquellos que están a dos años o menos de alcanzar la edad mínima de jubilación.

En el sistema pensional colombiano, administrado por Colpensiones (Régimen de Prima Media con Prestación Definida), los requisitos generales para acceder a la pensión de vejez son: haber cumplido 62 años de edad para los hombres y 57 años para las mujeres, además de haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas.

Si bien la edad y las semanas son los pilares fundamentales, la validez y exactitud de los registros documentales son el tercer requisito que, si no se cumple, puede paralizar el trámite.

¿Cómo Revisar y Corregir la Historia Laboral?

Para facilitar el cumplimiento de este requisito mandatorio, Colpensiones ha dispuesto dos canales principales que garantizan que el proceso sea accesible y, lo más importante, completamente gratuito para los afiliados:

Canal Digital: El método más ágil y seguro es a través de la plataforma virtual de la entidad. Los trabajadores pueden realizar la consulta de su historial laboral en la Sede Electrónica o la Oficina Virtual, siguiendo pasos sencillos.



Ingresar a la página oficial de Colpensiones y seleccionar la opción de "Sede Electrónica" o "Oficina Virtual".

Registro/Inicio de Sesión: Si es la primera vez, el afiliado debe registrarse y crear una contraseña segura. Posteriormente, debe ingresar utilizando su número de documento como usuario.

Dentro del portal, dirigirse a la sección de “Consultas” y seleccionar “Historia Laboral” para visualizar y descargar el documento detallado de todas sus cotizaciones.

Una vez descargado, el trabajador debe verificar minuciosamente que cada periodo de su vida laboral esté debidamente registrado y que coincida con los periodos trabajados y los aportes realizados.