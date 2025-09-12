Colpensiones responde a jubilados por aumento extra anual de la mesada: esto se sabe

La incertidumbre ha crecido entre millones de pensionados colombianos durante los últimos días ante la posibilidad de que el tradicional aumento extra anual a sus mesadas llegue a su fin.

Este incremento adicional, que suele aplicarse por encima del reajuste obligatorio por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ha sido un alivio financiero importante para la población de la tercera edad, por lo que su posible eliminación se ha convertido en un tema de alta preocupación a nivel nacional.

La preocupación es mayúscula, pues, de concretarse la medida, se estima que podría impactar a cerca de 20 millones de trabajadores afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), que es administrado por los fondos privados.

Y es que un trabajador que anteriormente necesitaba cerca de 350 millones de pesos para pensionarse, ahora requeriría 450 millones de pesos, es decir, 100 millones de pesos extra.

Según la advertencia de Asofondos, esta diferencia de 100 millones de pesos podría significar un esfuerzo de ahorro adicional que se traduciría en hasta diez años más de trabajo para el afiliado, complicando el acceso a la jubilación y la contratación del seguro previsional.

Colpensiones responde ante la incertidumbre de aumento de la mesada extra anual

Ante el revuelo mediático y la confusión generalizada, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) se vio obligada a emitir una aclaración enfática para salvaguardar la calma entre los afiliados al régimen público.

La entidad, que gestiona el Régimen de Prima Media (RPM), fue categórica al señalar que el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda no tendrá impacto alguno sobre sus afiliados ni en el pago de sus pensiones.

Colpensiones explicó que la propuesta normativa está dirigida exclusivamente al funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), que es la órbita de los fondos privados.

La regulación se enfoca en los mecanismos de reajuste de las rentas vitalicias inmediatas y diferidas, que son productos financieros que los afiliados al RAIS adquieren con aseguradoras al momento de su jubilación.

En el RPM, el sistema es fundamentalmente distinto. Las pensiones se reconocen y pagan directamente con recursos del sistema público, sin la intervención de aseguradoras. El mecanismo de reajuste por salario mínimo y por IPC, según Colpensiones, “ya está previsto en la Ley 100” y no requiere de coberturas adicionales ni de la contratación de productos financieros externos.