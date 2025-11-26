¿De qué forma los comercios colombianos pueden garantizar la seguridad y evitar fraudes en las compras navideñas?

En Colombia, más de 1,5 millones de empresas conforman el tejido productivo del país y, cada diciembre, muchas de ellas registran su mayor nivel de actividad comercial. De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), solo la facturación de las ventas digitales crece cerca de un 21 % durante el último mes del año, impulsadas por las compras navideñas, el pago de primas y los eventos de descuentos que cierran el calendario de consumo.

Este aumento en el volumen de transacciones también incrementa los riesgos asociados al fraude, los contracargos y los retos operativos en la gestión de pagos.

Frente a esos desafíos, las organizaciones requieren infraestructuras de pago más seguras, interoperables y eficientes, capaces de sostener altos volúmenes de operación sin comprometer la experiencia del usuario.

En esa línea, pasarelas de pagos como ePayco han fortalecido sus mecanismos de protección transaccional, un ejemplo de ello es su modelo agregador de pagos, que agrupa medios como tarjetas, transferencias, billeteras digitales y pagos en efectivo, e incorpora protocolos de seguridad avanzados y monitoreo continuo, que permiten prevenir fraudes, reducir contracargos y asegurar la trazabilidad de cada operación.

Así puede evitar fraudes en compras online en época navideña

Una de las funciones más utilizadas del modelo es SafetyPay, que amplía la capacidad de los comercios colombianos para recibir pagos directos, transferencias o consignaciones bancarias desde más de siete países.

Esta integración amplía el alcance internacional de las empresas, facilita las operaciones transfronterizas y refuerza la seguridad al eliminar intermediarios innecesarios y garantizar la validación del usuario en origen y destino.

“Las empresas que implementan sistemas antifraude robustos, gestión activa de contracargos y seguridad de múltiples capas logran aumentar la confianza del consumidor y mejorar la conversión de ventas digitales, especialmente en épocas de alta demanda. Por ello, nuestro modelo agregador cuenta con mecanismos avanzados de autenticación y monitoreo que garantizan la integridad de cada operación”, explicó Juan David Rúa, CEO de ePayco.

Además, las empresas que cuenten con esta herramienta podrán tener acompañamiento en la resolución de contracargos, una situación que suele intensificarse durante los picos de la facturación de fin de año.

Mediante un equipo especializado en gestión y prevención de fraudes, que supervisa de manera continua las transacciones para mitigar riesgos, las compañías podrán preservar la confianza de sus consumidores en el ecosistema digital.

A ello se suma un nuevo instrumento que asegura el valor de las transacciones ante eventuales contracargos, aportando mayor estabilidad y protección a las empresas.

El directivo de ePayco explica que si bien el modelo agregador representa un avance significativo, su adopción no excluye otras soluciones, como los gateways de pago, que pueden coexistir para optimizar la eficiencia y la seguridad de las operaciones. “En conjunto, estas herramientas contribuyen a la consolidación de un entorno de pagos más sólido y confiable”, afirmó.

De cara a la temporada de cierre de año, cuando el comercio alcanza sus mayores niveles de actividad, la simplificación de procesos y el fortalecimiento de la seguridad digital se perfilan como prioridades estratégicas para las empresas colombianas.