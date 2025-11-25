Black Friday y Bogotá Despierta: así será la jornada de descuentos del 28 de noviembre

Este viernes 28 de noviembre marcará oficialmente el inicio de la temporada navideña para los comerciantes en Bogotá, un momento clave para el consumo y la economía local.

Con la llegada del Black Friday, miles de establecimientos en la ciudad se preparan para recibir a compradores que buscan adelantar sus regalos y aprovechar descuentos que solo se ven una vez al año.

Black Friday en Bogotá: así se moverá el comercio

El Black Friday se ha convertido en una tradición adoptada por Colombia, y en Bogotá su impacto es cada vez mayor. De acuerdo con cálculos de FENALCO Bogotá Cundinamarca, entre el 15 % y el 25 % de las compras navideñas se concentran en esta jornada, lo que demuestra su relevancia para el comercio formal.

En la capital, 8 de cada 10 establecimientos participarán con promociones que ya comenzaron a verse y que se extenderán durante el fin de semana, enlazando directamente con el Cyber Lunes.

Los sectores que más movimiento generan como vestuario, calzado, juguetería, turismo y tecnología, ofrecerán descuentos superiores al 60 %, una cifra que motiva a las familias a planear con anticipación sus compras de diciembre.

“Bogotá Despierta” ampliará horarios este 28 de noviembre

Además de los descuentos, Bogotá vivirá una jornada extendida gracias a la estrategia “Bogotá Despierta”, que permitirá a los ciudadanos realizar sus compras con mayor comodidad.

Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá Cundinamarca, destacó que “el Black Friday es una excelente oportunidad para adelantar las compras navideñas con descuentos significativos y por supuesto es un impulso clave para comerciantes en sus ventas de fin de año”.

Aunque las ventas digitales siguen creciendo, Orrego recordó que el comercio físico continúa siendo el principal punto de interés para los ciudadanos, especialmente en jornadas especiales como esta.

Así las cosas, los comercios y actividades oficiales están disponibles en www.bogotadespierta.co, donde los usuarios podrán consultar horarios, sectores participantes y recomendaciones para disfrutar de manera segura esta anticipada celebración del consumo navideño.