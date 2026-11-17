La discusión anual sobre el incremento del salario mínimo enfrenta una encrucijada completa. Con una inflación proyectada del 6.8 % para el cierre de 2026 y un crecimiento de apenas 0.5 % en el tercer trimestre, el CEO de Lumen Economic Intelligence, Luis Fernando Mejía, advirtió en diálogo con Noticias RCN sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre proteger a los trabajadores y evitar efectos negativos en la economía.

Mejía explicó, por un lado, que la distancia entre las partes de la mesa tripartita es tan amplia que difícilmente se alcanzaría un acuerdo. Aunque reconoció que el Ejecutivo buscará lograr un consenso.

¿Qué se debe tener en cuenta para el aumento?

También recordó el incremento del 23.7 % de 2026, frente a una inflación del 5.2 %, el cual generó presiones inflacionarias evidentes. Además, puso sobre la mesa un dato revelador al mencionar que solamente cerca del 10 % de la población ocupada (aproximadamente 2.4 millones de trabajadores) se beneficia directamente del aumento del salario, mientras que más de 11 millones de colombianos ganan menos de un mínimo, mayormente en la informalidad laboral.

“Si usted está ligeramente por debajo del salario mínimo, es una persona informal y sube mucho el salario mínimo, la posibilidad de ser un informal que pueda acceder a un empleo moderno formal cada vez será menor”, declaró.

¿Aumento de uno o dos dígitos?

A nivel histórico, específicamente en los últimos 40 años (desde 1986), solamente en tres ocasiones el salario mínimo real ha aumentado en más de tres puntos porcentuales.

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En cuanto a las proyecciones, Mejía sostuvo que, partiendo de la inflación, el aumento debería estar en un punto o máximo dos de esta cifra. Entonces, descartó que deba ser de dos dígitos.

Noticias RCN también habló con Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de Anif, quien consideró que se deben tener en cuenta tres aspectos en la discusión: el poder adquisitivo, contemplar la productividad de los trabajadores y el crecimiento económico. Así las cosas, señaló que el incremento recomendado debería quedar en aproximadamente 7.35 %.