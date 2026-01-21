¿Salió favorecido en el sorteo de boletas de la FIFA? Pasos para tener una cita de visa a EE. UU.

Estados Unidos está implementando un mecanismo especial para agilizar las citas de visa de miles de aficionados que planean viajar al país tras resultar favorecidos en los sorteos oficiales de boletas de la FIFA.

La medida, anunciada por el Departamento de Estado, hace parte de la estrategia para facilitar la llegada de fanáticos al Mundial y evitar retrasos en los trámites migratorios ante la alta demanda prevista.

El nuevo sistema permite a quienes ya cuentan con entradas oficiales acceder a entrevistas consulares prioritarias, un beneficio clave para quienes temen no alcanzar una cita a tiempo.

Sin embargo, las autoridades fueron enfáticas en aclarar que este acceso preferencial no garantiza la aprobación de la visa, ya que todos los solicitantes deberán cumplir con los requisitos migratorios y los controles de seguridad establecidos por la ley estadounidense.

¿Quiénes pueden acceder a las citas prioritarias de visa para ir al Mundial?

El beneficio está dirigido exclusivamente a las personas que adquirieron sus entradas a través de los canales oficiales de la FIFA y que resultaron seleccionadas en los sorteos de boletas.

Para estos aficionados, el sistema habilitó el llamado FIFA Pass, una herramienta digital que funciona como respaldo para solicitar una cita prioritaria en la embajada o consulado correspondiente.

Desde el Gobierno estadounidense explicaron que el objetivo es reducir los tiempos de espera, especialmente en países donde la demanda de visas suele ser alta.

Para reforzar esta estrategia, Estados Unidos desplegará más de 500 funcionarios consulares adicionales, quienes estarán dedicados a procesar solicitudes relacionadas con el Mundial.

Paso a paso para activar el acceso prioritario de la visa para el Mundial

El proceso para acceder a este beneficio es completamente digital y comienza en la plataforma oficial de la FIFA. El primer paso es ingresar al sitio web del organismo, iniciar sesión con la cuenta personal y activar el FIFA Pass, opción disponible únicamente para quienes tienen entradas válidas.

Una vez activado el pase, el solicitante debe dirigirse al sistema de citas de visa estadounidense, completar el formulario correspondiente y seleccionar la opción de cita prioritaria vinculada al evento FIFA.

Posteriormente, deberá seguir las instrucciones que aparecen en pantalla y presentar la documentación exigida.

La FIFA y el Departamento de Estado publicaron un video instructivo en sus canales oficiales donde se explica, de manera detallada, cómo realizar cada paso del proceso, desde la activación del pase hasta la confirmación de la cita consular.

Las autoridades reiteraron que, aunque el trámite será más ágil, la decisión final dependerá del análisis individual de cada caso. Aun así, este acceso prioritario representa una ventaja clave para los aficionados que sueñan con vivir el Mundial en territorio estadounidense.