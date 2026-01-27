CANAL RCN
Internacional

Colombianos ya pueden viajar sin visa a este icónico país asiático: a alistar maletas

Comenzó a regir un acuerdo que permite visitar este país sin visa, aunque en un periodo corto.

Foto: Freepik.
Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 27 de 2026
12:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Cancillería dio a conocer que desde el lunes 26 de enero comenzó a regir el acuerdo para que los colombianos puedan ir a Mongolia sin la necesidad de visa.

Cambian las reglas para obtener la visa americana de estas personas en 2026: estos son los nuevos requisitos
RELACIONADO

Cambian las reglas para obtener la visa americana de estas personas en 2026: estos son los nuevos requisitos

El 18 de diciembre de 2024, se firmó el instrumento con el que era cuestión de tiempo que hubiese la exención. La idea es fortalecer la relación bilateral, facilitar el contacto entre los turistas e incentivar el comercio.

Viajar sin visa a Mongolia en un máximo de 90 días

De ahora en adelante, los colombianos podrán ir al país asiático solamente con su pasaporte. Aunque, es importante aclarar que aplica para estancias que no excedan de los 90 días calendario. Además, no contempla viajes que se enfoquen en el ejercicio de actividades remuneradas; es decir, de trabajo.

La exención de visado se aplica a viajes con fines de turismo, estudios, capacitación, trámites administrativos o judiciales, participación en eventos culturales, académicos o deportivos, actividades de negocios y coberturas periodísticas, siempre que la duración de la estancia no supere los 90 días.

¿Cómo ha sido la relación de Colombia con Mongolia?

La relación diplomática entre ambos países comenzó el 8 de agosto de 1988 y este no es el primer acuerdo al que llegan con relación a la visa. El primero tuvo que ver con la exención para personas con pasaportes diplomáticos y oficiales, el cual se suscribió el 23 de agosto de 2013 y ha regido desde el 10 de julio de 2014.

Colombianos ya pueden ir sin visa a este país europeo: viajes deben ser cortos
RELACIONADO

Colombianos ya pueden ir sin visa a este país europeo: viajes deben ser cortos

De igual forma, el 8 de octubre de 2012 se llegó a un memorando de entendimiento sobre consultas políticas; y el 20 de septiembre de 2023 hubo un memorando sobre cooperación.

Además, ha habido eventos importantes en materia diplomática. Algunos de los más recientes fueron: el 20 de septiembre de 2023 en Nueva York durante la Asamblea de Naciones Unidas, el 21 de enero de 2019 en Bogotá para una reunión de consultas políticas y el 3 de marzo de 2016 bajo la misma razón que el anterior.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

España

¡Pilas! España abrirá la puerta a medio millón de migrantes para trabajar en cualquier sector

Donald Trump

Gobierno Trump recibe una demanda de las familias de navegantes que fallecieron en ataques contra “narcolanchas”

Visa

Cambian las reglas para obtener la visa americana de estas personas en 2026: estos son los nuevos requisitos

Otras Noticias

Atlético Nacional

¿Atlético Nacional podría perder a una de sus grandes figuras a ÚLTIMA HORA? Esto se reveló

Ya habría existido un primer sondeo, de acuerdo a lo que trascendió.

Inpec

Director del Inpec advierte que ninguno de los 16 inhibidores de señal instalados en cárceles del país funciona

Al menos diez bloqueadores se encuentran fuera de servicio y los otros seis no funcionan.

Corte Constitucional

Fuerte llamado de la Corte Constitucional a los Planes Adicionales de Salud

Artistas

¿Hubo 'rifirrafe' entre dos cantantes de música popular tras la muerte de Yeison Jiménez? Esta es la verdad

Finanzas personales

Esto es lo que prestan los bancos en 2026 para vivienda VIS: tome nota si necesita