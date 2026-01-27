Colombianos ya pueden viajar sin visa a este icónico país asiático: a alistar maletas

La Cancillería dio a conocer que desde el lunes 26 de enero comenzó a regir el acuerdo para que los colombianos puedan ir a Mongolia sin la necesidad de visa.

El 18 de diciembre de 2024, se firmó el instrumento con el que era cuestión de tiempo que hubiese la exención. La idea es fortalecer la relación bilateral, facilitar el contacto entre los turistas e incentivar el comercio.

Viajar sin visa a Mongolia en un máximo de 90 días

De ahora en adelante, los colombianos podrán ir al país asiático solamente con su pasaporte. Aunque, es importante aclarar que aplica para estancias que no excedan de los 90 días calendario. Además, no contempla viajes que se enfoquen en el ejercicio de actividades remuneradas; es decir, de trabajo.

La exención de visado se aplica a viajes con fines de turismo, estudios, capacitación, trámites administrativos o judiciales, participación en eventos culturales, académicos o deportivos, actividades de negocios y coberturas periodísticas, siempre que la duración de la estancia no supere los 90 días.

¿Cómo ha sido la relación de Colombia con Mongolia?

La relación diplomática entre ambos países comenzó el 8 de agosto de 1988 y este no es el primer acuerdo al que llegan con relación a la visa. El primero tuvo que ver con la exención para personas con pasaportes diplomáticos y oficiales, el cual se suscribió el 23 de agosto de 2013 y ha regido desde el 10 de julio de 2014.

De igual forma, el 8 de octubre de 2012 se llegó a un memorando de entendimiento sobre consultas políticas; y el 20 de septiembre de 2023 hubo un memorando sobre cooperación.

Además, ha habido eventos importantes en materia diplomática. Algunos de los más recientes fueron: el 20 de septiembre de 2023 en Nueva York durante la Asamblea de Naciones Unidas, el 21 de enero de 2019 en Bogotá para una reunión de consultas políticas y el 3 de marzo de 2016 bajo la misma razón que el anterior.