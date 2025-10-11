CANAL RCN
Economía

Gobierno subiría hasta 40 % los aranceles a carros y motos a gasolina en Colombia: esta es la razón

El Gobierno colombiano propone subir hasta 40 % los aranceles a carros y motos que usan gasolina o diésel. La medida busca desincentivar la importación de vehículos contaminantes y promover opciones eléctricas.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
04:03 p. m.
El Gobierno colombiano dio un nuevo paso en su política de reindustrialización verde, pues el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinComercio) publicó un proyecto de decreto que propone aumentar el gravamen de importación para los vehículos y motocicletas que funcionen con gasolina o diésel.

Esta medida busca transformar la estructura del mercado automotor y promover tecnologías más limpias.

¿En qué consiste la propuesta del MinComercio?

El documento, con fecha del 7 de noviembre de 2025, plantea que los vehículos de pasajeros incluidos en la partida 87.03 del Arancel de Aduanas pagarían un arancel del 40 %, mientras que las motocicletas de la partida 87.11 tendrían un impuesto de hasta 35 %.

Las subpartidas cobijadas por esta medida agrupan automóviles de turismo con motores de entre 1.000 y 2.500 cm³, así como motocicletas con cilindradas desde 50 cm³ hasta 800 cm³.

El texto aclara que los productos amparados por Tratados de Libre Comercio (TLC) mantendrán los beneficios preferenciales, y que la medida entraría en vigencia entre 15 y 90 días después de su publicación oficial.

Impulso a la producción nacional y transición energética

El Gobierno argumenta que este aumento arancelario busca desincentivar la importación de vehículos contaminantes y fortalecer la producción local de modelos híbridos o eléctricos.

Según el MinComercio, el transporte basado en gasolina y diésel continúa siendo una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en el país.

Además, esta medida coincide con la tendencia al alza del mercado de vehículos de pasajeros, según la Andi y Fenalco, lo que refuerza la apuesta del Ejecutivo por redirigir la demanda hacia opciones más sostenibles y de fabricación nacional.

