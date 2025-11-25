CANAL RCN
Colombia

Cayeron ‘Los Perseo’, red señalada de mezclar gasolina con drogas para venderlas en Suba

El grupo delincuencial presuntamente comercializaba estupefacientes mezclados con gasolina para potenciar sus efectos.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
02:54 p. m.
Las autoridades desarticularon en Bogotá a ‘Los Perseo’, un grupo delincuencial que presuntamente comercializaba estupefacientes mezclados con gasolina para potenciar sus efectos.

Cayeron integrantes de 'Los Perseo' banda que mezclaba gasolina con droga

La estructura operaba en la localidad de Suba, donde distribuía marihuana y cocaína impregnada con hidrocarburos en zonas frecuentadas por niños y adolescentes.

Según la investigación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, la organización vendía las sustancias en los parques Miramar y La Toscana, ubicados a pocos metros de dos instituciones educativas de preescolar.

Las labores de policía judicial, incluidas interceptaciones telefónicas y seguimientos encubiertos, permitieron identificar la estructura criminal y capturar a 12 de sus integrantes.

Entre los capturados se encuentran Benjamín López Galeano, alias Benja, señalado líder de la red; Marisol Torres López, alias La Patrona, su pareja, quien presuntamente coordinaba la logística del negocio ilegal; Michel Andrés Ibáñez García, alias Gasper, y Brayan Esteban Rozo Rodríguez, alias El Brayan, quienes habrían actuado como coordinadores de la distribución en los puntos de expendio.

Según la Fiscalía, este grupo mantenía un esquema organizado de narcomenudeo que incluía almacenamiento, transporte, dosificación y comercialización de drogas adulteradas.

A la cárcel capturados integrantes de 'Los Perseo'

Una fiscal adscrita a la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios o municiones.

Los implicados no aceptaron los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó su reclusión en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.

