Así están usando Bre-B las cooperativas para llevar servicios financieros a más colombianos

El avance de los pagos digitales en Colombia comienza a consolidarse más allá de la banca tradicional. Las cooperativas de ahorro y crédito, históricamente enfocadas en sectores populares, están dando un paso clave hacia la modernización al integrarse a nuevas infraestructuras tecnológicas que permiten transferencias en tiempo real.

Este proceso se enmarca en la implementación del sistema Bre-B, impulsado por el Banco de la República, que busca facilitar transacciones inmediatas entre entidades financieras y reducir el uso del efectivo. La iniciativa representa un cambio estructural en el ecosistema de pagos del país, alineado con tendencias internacionales de digitalización.

Actualmente, el sector solidario aporta cerca del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), una participación relevante dentro de la economía nacional. Además, agrupa a 173 cooperativas de ahorro y crédito con presencia en distintas regiones, especialmente en zonas donde la banca tradicional tiene baja penetración.

¿Cómo están cambiando las cooperativas el acceso al sistema financiero?

El impacto de las cooperativas en la inclusión financiera es significativo. Según cifras del sector, el 90% de sus asociados pertenece a los estratos 1, 2 y 3, lo que evidencia su papel en el acceso a servicios financieros básicos para poblaciones históricamente excluidas.

A esto se suma un crecimiento reciente tanto en número de ahorradores como en volumen de ahorro, lo que refleja una mayor confianza en este modelo. En particular, cerca de 600.000 mujeres cabeza de familia acceden a productos financieros a través de estas entidades.

Este hito demuestra que el sector solidario no solo está listo para competir en el ecosistema digital, sino que puede liderar procesos de inclusión financiera a gran escala. La tecnología que hemos integrado con Passport nos permite llevar pagos inmediatos a donde históricamente no llegaban, señaló Abril Benhumea, VP Negocios y Co-Founder de Passport.

La incorporación de tecnologías de pagos inmediatos permite que estas organizaciones reduzcan barreras de acceso y mejoren la experiencia del usuario, especialmente en territorios donde las opciones financieras son limitadas.

Sin embargo, expertos del sector coinciden en que el reto no es únicamente tecnológico. También implica fortalecer la educación financiera, garantizar la seguridad de las transacciones y asegurar que las plataformas sean accesibles para todos los usuarios.

¿Qué papel juegan los pagos digitales en la inclusión financiera?

La llegada de sistemas como Bre-B marca un punto de inflexión en la forma en que se realizan las transacciones en Colombia. Este tipo de plataformas permite enviar y recibir dinero en tiempo real, lo que facilita operaciones cotidianas y dinamiza la economía.

En comparación con modelos internacionales como Pix en Brasil, Colombia avanza hacia un esquema en el que las entidades deben conectarse a través de nodos autorizados. Esto plantea desafíos técnicos, pero también abre oportunidades para el desarrollo de soluciones que faciliten la integración de distintos actores.

En este contexto, el uso de infraestructuras tecnológicas compartidas se convierte en un habilitador clave, especialmente para organizaciones que no cuentan con grandes capacidades de desarrollo interno.

Además, la digitalización de pagos no solo beneficia al sector financiero. Comercios, pequeñas empresas y emprendimientos también pueden integrarse a estos sistemas, lo que contribuye a formalizar la economía y mejorar la trazabilidad de las transacciones.