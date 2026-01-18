¿Cómo evitar fraudes en la compra de útiles escolares para el regreso a clases?

El uso de pagos digitales en Colombia continúa en una fase de crecimiento acelerado. De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera, entre 2020 y 2024 las transacciones realizadas a través de billeteras digitales aumentaron cerca de un 120%, y en 2025 ya superan los 40 millones de operaciones mensuales.

Este aumento sostenido se intensifica en momentos específicos del año, como el regreso a clases. En este escenario, la seguridad de las transacciones digitales se vuelve un factor clave.

¿Cómo evitar fraudes en la compra de útiles escolares?

Desde su experiencia en el ecosistema de pagos digitales, Evertec, empresa de tecnología financiera que impulsa el comercio electrónico en Latinoamérica y el Caribe, compartió una serie de recomendaciones prácticas, conocidas como el “1, 2, 3”, para que los consumidores protejan su información y su dinero durante la temporada de regreso a clases, cuando el uso de billeteras y pasarelas de pago se intensifica.

Revisar montos y comprobantes antes de pagar

La verificación detallada de cada transacción se convierte en una medida fundamental. Según el Estudio de Percepción y Comportamiento frente al Fraude 2025 de DataCrédito Experian, el 36,6% de los colombianos afirma que ha sido víctima directa de fraude digital en el último año, una cifra que evidencia la magnitud del problema.

Antes de confirmar cualquier pago, se recomienda revisar cuidadosamente el monto total de la compra, validar que la página web corresponda al comercio oficial, verificando la URL y la presencia del candado de seguridad, y conservar los comprobantes digitales de cada transacción realizada.

Verificar el canal y el sitio antes de ingresar datos

Otro punto clave es asegurarse de que el canal de pago sea legítimo. Antes de ingresar los datos de la tarjeta o autorizar una transacción en una pasarela de pagos, es esencial confirmar que el sitio sea oficial.

Para ello, se aconseja escribir directamente la dirección web en el navegador, verificar que la URL comience por “https” y que el dominio corresponda al comercio autorizado.

También se recomienda evitar realizar pagos desde redes WiFi públicas y desconfiar de enlaces enviados por mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados, prácticas que suelen incrementarse en temporadas de alta demanda como el regreso a clases.

Activar alertas y doble autenticación

El tercer paso recomendado es contar con capas adicionales de seguridad. Siempre que sea posible, se sugiere activar la autenticación en dos pasos, ya sea mediante códigos enviados por SMS, token o aplicaciones, así como las notificaciones de movimientos en bancos y billeteras digitales.

Estas herramientas permiten detectar de manera inmediata cualquier transacción inusual y actuar oportunamente con la entidad financiera o la pasarela de pagos.

Asimismo, se insiste en desconfiar de llamadas, mensajes o correos que se hagan pasar por el banco y en no compartir nunca claves, códigos o información personal.

Ante cualquier inconveniente con un pago, la recomendación es contactar directamente al comercio donde se realizó la compra, utilizando exclusivamente sus canales oficiales, antes de seguir instrucciones de terceros.

Recuerde que adoptar estas prácticas permite a las familias aprovechar la conveniencia de los pagos digitales durante el regreso a clases, cuidando su información y su dinero.