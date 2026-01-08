¿Cuándo es el regreso a clases de las universidades de Bogotá en este 2026?

Luego de un par de meses de receso académico tras el cierre del año estudiantil 2025, los estudiantes de las principales universidades de Bogotá comienzan a alistarse para el regreso a clases. La capital colombiana se prepara para retomar su habitual dinámica universitaria, con miles de jóvenes regresando a las aulas, reorganizando rutinas y ajustando agendas de cara a un nuevo semestre académico que marcará el inicio de 2026.

Durante las vacaciones, muchos estudiantes aprovecharon para descansar, viajar o adelantar proyectos personales y laborales. Sin embargo, el calendario académico ya está definido y las instituciones de educación superior han confirmado las fechas oficiales de inicio de clases, lo que permite a la comunidad universitaria planificar con anticipación su retorno a la ciudad y a la vida académica.

Universidades privadas regresan mayoritariamente en enero

Las principales universidades privadas de Bogotá serán las primeras en iniciar actividades académicas. En la mayoría de los casos, el regreso a clases está programado para la segunda mitad del mes de enero, lo que marca un arranque temprano del semestre 2026.

Estas son las fechas confirmadas para las universidades privadas más representativas de la capital:

Universidad de los Andes: 20 de enero de 2026.

Pontificia Universidad Javeriana: 26 de enero de 2026. (Estudiantes de Medicina y Odontología: 19 de enero de 2026).

Universidad del Rosario: 26 de enero de 2026.

Universidad Externado de Colombia: 26 de enero de 2026.

Universidad Militar Nueva Granada: 26 de enero de 2026.

Universidad Jorge Tadeo Lozano: 9 de febrero de 2026. (La fecha puede variar según la facultad o programa académico).

Con estas fechas, se espera un aumento progresivo en la movilidad estudiantil, especialmente en zonas universitarias como Chapinero, La Candelaria y Teusaquillo.

Universidades públicas iniciarán actividades en febrero

En el caso de las universidades públicas, el inicio del semestre se dará unos días más tarde. Esto responde a procesos administrativos, ajustes de calendario y organización interna propios de estas instituciones.

Las fechas establecidas son las siguientes:

Universidad Nacional de Colombia: 2 de febrero de 2026.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 2 de febrero de 2026.

El regreso a clases marca no solo el inicio de un nuevo periodo académico, sino también una etapa de nuevos retos, expectativas y oportunidades para miles de estudiantes en Bogotá. La ciudad vuelve a latir al ritmo universitario, con la educación superior como uno de los ejes centrales de su vida social, cultural y económica en este comienzo de 2026.