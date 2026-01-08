CANAL RCN
Economía

¿Cuándo es el regreso a clases de las universidades de Bogotá en este 2026?

Prográmese para el regreso a clases de las principales universidades de Bogotá en este 2026.

Universidad
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 08 de 2026
11:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de un par de meses de receso académico tras el cierre del año estudiantil 2025, los estudiantes de las principales universidades de Bogotá comienzan a alistarse para el regreso a clases. La capital colombiana se prepara para retomar su habitual dinámica universitaria, con miles de jóvenes regresando a las aulas, reorganizando rutinas y ajustando agendas de cara a un nuevo semestre académico que marcará el inicio de 2026.

Durante las vacaciones, muchos estudiantes aprovecharon para descansar, viajar o adelantar proyectos personales y laborales. Sin embargo, el calendario académico ya está definido y las instituciones de educación superior han confirmado las fechas oficiales de inicio de clases, lo que permite a la comunidad universitaria planificar con anticipación su retorno a la ciudad y a la vida académica.

Rector de la Universidad de Antioquia será separado de su cargo por proceso de vigilancia
RELACIONADO

Rector de la Universidad de Antioquia será separado de su cargo por proceso de vigilancia

Universidades privadas regresan mayoritariamente en enero

Las principales universidades privadas de Bogotá serán las primeras en iniciar actividades académicas. En la mayoría de los casos, el regreso a clases está programado para la segunda mitad del mes de enero, lo que marca un arranque temprano del semestre 2026.

Estas son las fechas confirmadas para las universidades privadas más representativas de la capital:

  • Universidad de los Andes: 20 de enero de 2026.
  • Pontificia Universidad Javeriana: 26 de enero de 2026. (Estudiantes de Medicina y Odontología: 19 de enero de 2026).
  • Universidad del Rosario: 26 de enero de 2026.
  • Universidad Externado de Colombia: 26 de enero de 2026.
  • Universidad Militar Nueva Granada: 26 de enero de 2026.
  • Universidad Jorge Tadeo Lozano: 9 de febrero de 2026. (La fecha puede variar según la facultad o programa académico).

Con estas fechas, se espera un aumento progresivo en la movilidad estudiantil, especialmente en zonas universitarias como Chapinero, La Candelaria y Teusaquillo.

Prestigioso ranking da a conocer las ocho mejores universidades para estudiar en el 2026: anótelas
RELACIONADO

Prestigioso ranking da a conocer las ocho mejores universidades para estudiar en el 2026: anótelas

Universidades públicas iniciarán actividades en febrero

En el caso de las universidades públicas, el inicio del semestre se dará unos días más tarde. Esto responde a procesos administrativos, ajustes de calendario y organización interna propios de estas instituciones.

Las fechas establecidas son las siguientes:

  • Universidad Nacional de Colombia: 2 de febrero de 2026.
  • Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 2 de febrero de 2026.
Fin de vacaciones en Bogotá: ya hay fecha oficial para el inicio de clases en colegios públicos
RELACIONADO

Fin de vacaciones en Bogotá: ya hay fecha oficial para el inicio de clases en colegios públicos

El regreso a clases marca no solo el inicio de un nuevo periodo académico, sino también una etapa de nuevos retos, expectativas y oportunidades para miles de estudiantes en Bogotá. La ciudad vuelve a latir al ritmo universitario, con la educación superior como uno de los ejes centrales de su vida social, cultural y económica en este comienzo de 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Sube el precio del pasaje del MIO en Cali: ¿Desde cuándo será el aumento?

Dólar

Dólar en Colombia este 8 de enero: así quedó tras llamada entre Trump y Gustavo Petro

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 7 de enero de 2026

Otras Noticias

Tiroteo en Estados Unidos

Lo que se sabe sobre Renee Nicole Good, la mujer asesinada por agente del ICE en Mineápolis

El tiroteo durante un operativo del ICE en Mineápolis desata protestas, cruces de versiones y acusaciones de propaganda desde Washington.

Registraduría Nacional de Colombia

Estos son los candidatos presidenciales que ya están avalados por la Registraduría

El listado completo de quiénes cumplen o no con los requerimientos se publicará el próximo 21 de enero.

Radamel Falcao García

Falcao García tendría acción en Millonarios antes de lo pensado

EPS

Nueva EPS habilita formulario virtual para entregar medicamentos tras terminar contrato con Colsubsidio

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 8 de enero de 2026