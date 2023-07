Minhacienda desmiente video sobre bonos pensionales para quienes prestaron servicio militar

En un video que se viralizó en redes sociales, un supuesto miembro de las Fuerzas Militares hablaba sobre cómo, quienes habían prestado servicio a la institución, podían acceder a un bono pensional que debía ser reclamado ante las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En respuesta, el Minhacienda emitió un comunicado desmintiendo dicha información, en la que se aseguraba que el bono podía retirarse contando con una certificación laboral CETIL.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 115 de la ley 100 de 1993, los bonos pensionales constituyen aportes destinados a la conformación del capital requerido para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones

¿Cómo se hacen los pagos de los bonos pensionales?

Sobre el beneficio, la Oficina de Bonos Pensionales (OBP), aclaró que este se constituye de los aportes destinados a la conformación del capital requerido para financiar las pensiones de los afiliados al SGP.

De acuerdo con el comunicado de Minhacienda, el proceso para la liquidación y pago de estos bonos se hace a través de la administradora de pensiones a la cual esté afiliado el beneficiario, ya sea Colpensiones, cualquier a AFP, Fonprecon, entre otras.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los beneficios no se entregan directamente a las personas, sino que se remiten a las entidades que administran el Sistema General de Pensiones con una solicitud previa.

Respecto a los certificados laborales CETIL, resaltó que la información allí contenida no compromete a la entidad en los casos en que el solicitante no tenga derecho a pensión o bono pensional. Por consiguiente, es importante reiterar que esto no convierte a las personas en beneficiarias de bonos, indemnizaciones o devolución de saldos.

