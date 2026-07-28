¿Se puede invertir en inmuebles en zonas de alta valorización con solo $230.000?

El modelo de inversión fraccionada divide propiedades en fracciones y combina rentas de alquiler turístico con valorización. Cerca de 100 familias participan desde 2024.

La inversión en bienes raíces en Colombia está experimentando una transformación digital que democratiza el acceso a este mercado tradicionalmente exclusivo.

Un nuevo modelo de inversión fraccionada permite a los colombianos participar en proyectos inmobiliarios desde $230.000, eliminando las barreras económicas que históricamente han limitado estas oportunidades.

Según el Índice de Arrepentimiento Financiero, estudio de MejorCDT y la firma Views con más de 2.000 encuestados, el 60% de los colombianos manifiesta interés en invertir para construir su futuro financiero.

Sin embargo, el 21% considera que necesita gran cantidad de dinero para comenzar y otro 21% percibe que los procesos son demasiado complejos, lo que dificulta dar el primer paso.

¿Qué es la inversión fraccionada y cómo funciona para comprar inmuebles?

La inversión fraccionada en inmuebles responde a estas barreras mediante plataformas como Inversapp, donde los activos se dividen en fracciones que cada inversionista puede adquirir mediante un contrato de cuentas en participación.

Cada fracción representa una cuota proporcional del inmueble y otorga derecho a los beneficios económicos generados. Adicionalmente, los inversionistas reciben un activo digital (Smart Contract) que certifica su participación, aunque no constituye una criptomoneda ni un valor negociable en mercados públicos.

Luis Fernando Urrego, fundador de Inversapp y miembro de la junta directiva de Colombia PropTech explicó que:

Las rentabilidades de este modelo provienen de dos fuentes. La primera corresponde a los ingresos obtenidos por el alquiler, es decir, por los ingresos de la operación turística de la propiedad, que se distribuyen entre quienes poseen las fracciones. La segunda se relaciona con la valorización del inmueble a lo largo del tiempo, reflejada en el precio de cada fracción.

Modelo de inversión con bajo presupuesto para comprar inmuebles

Urrego destaca que uno de los proyectos registró una valorización del 15% al pasar de $200.000 a $230.000 por fracción en los últimos dos años. Sin embargo, aclara que "ni la valorización ni los retornos de la operación están garantizados: dependen de la ocupación y del comportamiento del mercado".

El modelo elimina la necesidad de sacar créditos hipotecarios para adquirir propiedades completas y libera a los inversionistas de asumir directamente la administración, arrendamiento y mantenimiento de los inmuebles.

Además, quienes adquieren fracciones pueden hospedarse en las propiedades con tarifa preferencial o recibir cashback, según las condiciones de cada proyecto.

Actualmente, Inversapp reúne proyectos en destinos turísticos estratégicos como un apartamento en Santa Marta y un hotel boutique en el barrio Getsemaní de Cartagena. Desde su lanzamiento en 2024, cerca de 100 familias han participado a través de este mecanismo.

El fundador de la plataforma recomienda analizar las características de cada proyecto y comprender que se trata de inversiones de mediano y largo plazo, sin rentabilidad garantizada.

Los riesgos incluyen la ocupación de los inmuebles, la demanda del mercado turístico, el comportamiento dinámico de los precios por temporadas y la necesidad de liquidez.