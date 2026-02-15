CANAL RCN
¿Cómo la eficiencia eléctrica impulsa la sostenibilidad corporativa?

Las cifras de crecimiento en la demanda energética en Colombia obligan a las empresas a optimizar su consumo sin afectar su operación ni su competitividad.

Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 15 de 2026
09:38 a. m.
En el marco del Día Mundial de la Energía, el tema sobre cómo Colombia produce, consume y gestiona este recurso adquiere una dimensión estratégica para el sector empresarial.

La energía eléctrica ya no es un simple rubro dentro de los costos operativos, se ha convertido en una variable determinante para la sostenibilidad, la eficiencia y la continuidad de los negocios.

Las cifras del operador del mercado energético XM evidencian el crecimiento sostenido de la demanda de energía eléctrica en contextos corporativos.

Gobierno pide bajar precios de energía ante altos niveles de embalses
Gobierno pide bajar precios de energía ante altos niveles de embalses

Empresas enfrentan el desafío de la sostenibilidad en el consumo eléctrico

En noviembre de 2025, el país registró un consumo de 7.068,44 GWh, lo que representó un aumento del 7,53 % frente al mismo mes del año anterior.

Este incremento estuvo impulsado principalmente por la región Caribe y el centro del país, reflejando una reactivación económica y un mayor dinamismo productivo.

En este escenario, el principal desafío para las empresas es optimizar su consumo sin comprometer la operación ni la confiabilidad del suministro.

La digitalización acelerada, el crecimiento de la infraestructura tecnológica y la expansión de procesos industriales han elevado el consumo eléctrico, generando presión adicional sobre los costos.

Corte Constitucional frena impuesto a generadoras de energía: ¿qué pasó con el decreto?
Corte Constitucional frena impuesto a generadoras de energía: ¿qué pasó con el decreto?

La energía eléctrica deja de ser un gasto invisible

Para muchas compañías, el consumo energético sigue siendo un dato agregado en la factura mensual, sin un análisis detallado de sus picos, variaciones o procesos más demandantes.

Sin embargo, expertos en gestión energética advierten que no comprender esos patrones puede traducirse en sobrecostos innecesarios.

Leonardo Velásquez, cofundador y COO de Bia Energy, señala que muchas empresas desconocen en qué momentos consumen más energía o qué equipos generan mayores cargas.

Medir, analizar y visualizar esos datos permite hacer ajustes inteligentes que no afectan la operación.

De acuerdo Velásquez, el análisis continuo del consumo ha permitido que empresas de distintos sectores logren eficiencias sostenidas.

Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, organizaciones vinculadas a su ecosistema alcanzaron ahorros por $13.800 millones gracias al uso de herramientas tecnológicas de monitoreo y control.

Actualmente, más de 3.700 usuarios utilizan plataformas de gestión energética para tomar decisiones informadas. En regiones como la Costa Caribe, históricamente afectada por tarifas más altas, algunos usuarios han logrado reducir su factura entre un 20% y un 25% mediante estrategias de optimización.

¿Por qué el impuesto a las generadoras de energía aumentaría la tarifa del servicio en todo el país?
¿Por qué el impuesto a las generadoras de energía aumentaría la tarifa del servicio en todo el país?

Medición y tecnología para reducir sobrecostos

La implementación de sistemas de medición en tiempo real permite identificar ineficiencias, ajustar horarios de operación, redistribuir cargas y modernizar equipos con alto consumo.

Este enfoque no implica necesariamente grandes inversiones iniciales, sino un cambio cultural dentro de las organizaciones: pasar de reaccionar ante la factura a gestionar activamente el consumo.

Además, la transición hacia modelos más eficientes se alinea con estándares internacionales de sostenibilidad y fortalece la reputación corporativa frente a clientes, inversionistas y aliados estratégicos.

Aunque Colombia cuenta con una matriz eléctrica mayoritariamente hidráulica, la reducción del consumo sigue teniendo efectos ambientales concretos.

Dejar de consumir 1.000 kilovatios hora evita en promedio entre 90 y 120 kilogramos de CO₂. Esa reducción equivale a recorrer entre 350 y 500 kilómetros en un vehículo a gasolina o a la captura anual de carbono de entre cuatro y seis árboles adultos.

Esto demuestra que la eficiencia energética no solo impacta el balance financiero, sino también la huella ambiental de las empresas.

Entre el riesgo de racionamientos y precios al alza, Colombia redefine su estrategia energética para 2026
Entre el riesgo de racionamientos y precios al alza, Colombia redefine su estrategia energética para 2026

