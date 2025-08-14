Trabajadores en Colombia podrán pensionarse sin cumplir con las 1.300 semanas: requisitos que debe cumplir

La Ley 2381 de 2024, que representa una de las reformas pensionales más significativas en la historia reciente de Colombia, busca transformar el sistema de pensiones del país con un objetivo claro: ampliar la cobertura y garantizar que un mayor número de ciudadanos pueda acceder a una jubilación digna.

A diferencia del modelo anterior, que a menudo dejaba a miles de trabajadores sin una pensión a pesar de una larga vida laboral, la nueva legislación introduce mecanismos flexibles para reconocer las contribuciones de quienes no logran cumplir con el total de semanas requeridas.

Una de las innovaciones más destacadas y que genera un alivio para muchos es la figura de la "pensión anticipada de vejez".

Este nuevo esquema está diseñado para beneficiar a un grupo específico de la población: aquellos que, para la fecha de entrada en vigor de la ley, ya han alcanzado la edad de jubilación (62 años para las mujeres y 65 para los hombres) pero se encuentran en un limbo, habiendo cotizado más de 1.000 semanas, pero sin haber alcanzado el umbral de 1.300 semanas que tradicionalmente se exigía para acceder a una pensión completa en el sistema público.

Bajo este modelo, los beneficiarios no tendrán que esperar indefinidamente para recibir un ingreso. En su lugar, el sistema les otorgará una renta económica que será proporcional a la cantidad de semanas que efectivamente hayan cotizado. Este sistema permitirá que no sea un beneficio final, sino un puente hacia la pensión definitiva.

Del monto recibido, una parte será descontada y destinada a continuar las cotizaciones, permitiendo a los trabajadores completar las 1.300 semanas requeridas. Una vez alcanzado este objetivo, la pensión anticipada se transformará en una pensión completa, asegurando un ingreso estable y sostenible para el resto de sus vidas.

¿Quiénes podrán pensionarse sin las semanas cotizadas?

Las personas que podrán pensionarse sin el total de semanas cotizadas son aquellas que:

Hayan alcanzado la edad de pensión (62 años para mujeres y 65 para hombres).

Tengan más de 1.000 semanas cotizadas, pero no hayan llegado al mínimo de 1.300 semanas requeridas.

La ley también aborda el sistema de fondos privados, introduciendo la posibilidad de acceder a una pensión anticipada sin la necesidad de cumplir con los requisitos de edad o semanas. La clave aquí reside en el capital acumulado.

Si un contribuyente en un fondo privado ha logrado reunir un capital que sea suficiente para financiar una pensión equivalente al 110% de un salario mínimo legal mensual vigente, podrá solicitar su jubilación antes de tiempo.