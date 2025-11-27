¿Sanción a Ricardo Roa afecta a Ecopetrol? Esto dicen expertos

La sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, ha encendido las alarmas sobre las posibles repercusiones para la principal empresa petrolera de Colombia.

CNE sancionó a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol

Roa, quien se desempeñó como gerente de la campaña Petro Presidente, enfrenta ahora cuestionamientos sobre cómo esta decisión podría afectar a la compañía estatal.

Expertos consultados por este medio coinciden en que la sanción podría generar un riesgo reputacional significativo para Ecopetrol.

“La junta directiva tiene que ser consciente de que cualquier decisión del Consejo Nacional Electoral que recaiga sobre el presidente de Ecopetrol sería una afectación a los accionistas, cientos de miles de accionistas minoritarios, pero también a la nación y al estado, y afectaría enormemente el riesgo reputacional de la que es la joya de la corona de nuestro país”, aseguró José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda.

La preocupación se centra en el impacto que podría tener esta situación sobre una empresa descrita como fundamental para la economía colombiana.

Los especialistas advierten que “eventualmente podría tener repercusiones sobre la reputación de la compañía, una compañía que ha venido mostrando unos retrocesos en el valor de su acción”.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), aprovechó la coyuntura para hacer un llamado a la transparencia en los procesos electorales del país.

“Tenemos muchísimos años y muchísimas campañas en Colombia, en las cuales hay grandes dudas sobre la financiación. Esto es algo que tiene que parar en el país, realmente los topes tenemos que cumplirlos”, indicó Mac Master.

El líder gremial añadió que “hay que cumplir los topes y tenemos que buscar formas de que haya reportes, que el país pueda confiar en que efectivamente las compañías sí están de verdad contándole al país cuánto es lo que se gastan”.

Los analistas económicos expresaron su inquietud particular sobre la pérdida de confianza o una mala imagen corporativa que puede afectar las relaciones con clientes e inversionistas de Ecopetrol.

Esta situación cobra mayor relevancia considerando que la empresa cuenta con cientos de miles de accionistas minoritarios que podrían ver afectados sus intereses patrimoniales.