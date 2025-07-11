Nequi da el salto y se independiza de Bancolombia: así funcionará en 2026

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) autorizó oficialmente a Nequipara operar como compañía de financiamiento, marcando un paso histórico en su proceso de independencia respecto a Bancolombia.

Con esta decisión, la billetera digital más usada del país, con más de 26 millones de usuarios, podrá ofrecer productos de crédito, ahorro y servicios financieros bajo su propia regulación, aunque continuará dentro del Grupo Cibest, el holding que agrupa las compañías financieras de Bancolombia.

El cambio fue aprobado mediante la Resolución No. 2002 del 31 de octubre de 2025, en la que la Superfinanciera autorizó a Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, domiciliada en Medellín, para desarrollar en todo el territorio nacional las actividades propias del objeto social exclusivo de las compañías de financiamiento, según lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF).

Nequi será una entidad con reglas propias

Este nuevo estatus convierte a Nequi en una entidad con autonomía operativa y supervisión directa de la SFC, lo que le permitirá ofrecer productos y servicios financieros sin depender de la estructura jurídica de Bancolombia.

En palabras simples, la billetera pasa de ser un proyecto digital dentro del banco a una empresa financiera independiente, con facultades para diseñar y gestionar sus propias líneas de negocio.

De acuerdo con la resolución, la Superfinanciera también ordenó notificar personalmente el acto al apoderado especial de la compañía y aclaró que no proceden recursos contra la decisión, dando vía libre para su implementación una vez Nequi complete los trámites finales exigidos por la regulación.

Punto de equilibrio y proyección para 2026

La autorización coincidió con otro hito clave: Nequi alcanzó su punto de equilibrio por primera vez en su historia. Según el reporte financiero del grupo, la compañía logró utilidades positivas en septiembre de 2025, aunque no en el trimestre completo.

Su meta para 2026 será mantener resultados sostenibles y fortalecer su portafolio de servicios digitales.

Nequi ahora se alista para operar formalmente bajo su nueva figura legal a comienzos de 2026, un paso que consolida su transformación de aplicación digital a entidad financiera regulada, reafirmando su compromiso con la inclusión y la innovación en el sistema financiero colombiano.