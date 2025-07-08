Retroactivo pensional: así puede reclamar los pagos de las mesadas pendientes y cómo calcularlos

El retroactivo pensional no es un privilegio, sino un derecho fundamental para quienes, a pesar de cumplir con todos los requisitos para jubilarse, enfrentaron un proceso prolongado que retrasó el inicio de sus pagos.

Este beneficio se aplica en los dos principales regímenes pensionales de Colombia, tanto en el público, administrado por Colpensiones, como en el privado, gestionado por fondos como Porvenir o Protección, y se ha convertido en una vía de compensación para aquellos que vieron mermada su calidad de vida durante el periodo de espera.

Cuando esto ocurre, existen mecanismos legales que permiten solicitar el pago retroactivo de estas mesadas, siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos por la normativa vigente.

¿Cómo reclamar el retroactivo pensional?

El proceso para reclamar este derecho es sencillo y gratuito. El Ministerio de Justicia ha establecido una ruta clara para los interesados: el primer paso es dirigirse a la administradora de pensiones con la que se cotizó.

Allí, se debe presentar un formulario de solicitud, acompañado de copias del documento de reconocimiento de la pensión, la historia laboral actualizada y la cédula de identidad.

La administradora tiene un plazo de 30 días para evaluar la petición y emitir una respuesta. Si la solicitud es negada, la persona afectada tiene la posibilidad de llevar su caso ante la justicia ordinaria a través de una demanda laboral.

¿Cómo calcular el pago de retroactivo pensional?

Un aspecto vital del retroactivo pensional es su cálculo. Para asegurar que el monto entregado refleje el valor real del dinero en el tiempo, se toma como punto de partida la mesada que legalmente le correspondía al beneficiario en la fecha en que se consolidó su derecho a la pensión.

Esta cifra se actualiza anualmente, utilizando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el aumento del salario mínimo, dependiendo del caso. De esta manera, se garantiza que el dinero recibido mantenga su poder adquisitivo y no se vea devaluado por el paso del tiempo.

Cuando la pensión equivale al salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), el ajuste se realiza con base en el porcentaje de aumento fijado por el Gobierno Nacional para dicho salario.

Finalmente, es crucial recordar que, como la mayoría de los derechos laborales en Colombia, el retroactivo pensional está sujeto a un plazo de prescripción de tres años. Esto significa que los pensionados deben actuar con prontitud para no perder su derecho a reclamar estas mesadas.