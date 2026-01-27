Consulta de propiedades, vehículos y empresas en Colombia: así puede averiguarlo

En Colombia, el acceso a la información sobre el patrimonio de terceros es una herramienta fundamental para la transparencia en negocios, procesos legales o validación de antecedentes.

Diversas entidades gubernamentales han digitalizado sus bases de datos para permitir que cualquier ciudadano, de manera gratuita y legal, verifique si una persona natural o jurídica posee bienes inmuebles, vehículos o registros comerciales.

Este proceso de fiscalización ciudadana se sustenta en que estos datos son de carácter público. Según expertos legales, para realizar estas consultas solo se requieren datos básicos como el nombre completo, el número de cédula de ciudadanía o, en el caso de automotores, la placa del vehículo.

Estas herramientas no solo facilitan la debida diligencia en contratos de compraventa, sino que también permiten conocer la solidez financiera de posibles socios o contrapartes.

Pasos para verificar la propiedad de casas, apartamentos y terrenos en Colombia

Para determinar si alguien es propietario de un bien raíz en el país, la entidad encargada es la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR).

A través del Registro Único de Instrumentos Públicos (RUIP), el sistema centraliza la información de predios, fincas y lotes en todo el territorio nacional.

Para realizar la consulta, el usuario debe seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Ubicar la sección denominada 'Consulta de Registro Público'.

Efectuar la búsqueda utilizando el número de cédula o el nombre del titular.

El sistema arrojará una lista con el número de matrícula inmobiliaria asociado al ciudadano. Es importante destacar que, si desea conocer detalles específicos como gravámenes, hipotecas o historial de dueños anteriores, deberá solicitar un Certificado de Tradición y Libertad, el cual tiene un costo aproximado a los $20.000 y se puede descargar de forma inmediata.

Cómo consultar el historial de vehículos y registros de empresas en el RUNT y RUES

La verificación de bienes muebles y actividades comerciales sigue una lógica similar de acceso abierto.

Para los vehículos, todo ciudadano que posea un carro o motocicleta en Colombia debe estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Al ingresar a la opción de 'Consulta ciudadana' en el sitio web del RUNT, e introduciendo la placa y la cédula del propietario, se puede conocer desde el estado del SOAT y la revisión tecnomecánica hasta el historial de siniestros viales.

Por otro lado, si la intención es verificar si una persona es dueña de una unidad productiva o figura como representante legal, se debe acudir al Registro Único Empresarial y Social (RUES).

Esta plataforma integra la información de todas las Cámaras de Comercio del país. Al digitar el nombre o NIT en su buscador, el portal despliega los establecimientos de comercio y sociedades vinculadas al perfil consultado.

Finalmente, es vital subrayar que esta indagación es plenamente legal en el marco de la ley colombiana, siempre que se realice a través de los canales oficiales mencionados. La publicidad de estos registros garantiza la seguridad jurídica en las transacciones y permite a los colombianos proteger sus intereses económicos con datos verídicos y actualizados.