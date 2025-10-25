Así puede saber a qué caja de compensación se encuentra afiliado solo con su cédula

En Colombia, la afiliación a una Caja de Compensación Familiar (CCF) es un derecho fundamental para millones de trabajadores, ofreciendo un amplio portafolio de beneficios que van desde el subsidio familiar y la vivienda, hasta programas de recreación, educación y salud.

Sin embargo, no es raro que un empleado, ya sea recién vinculado o con antigüedad, desconozca a cuál de las aproximadamente 40 Cajas de Compensación del país está adscrito. Afortunadamente, el Gobierno Nacional ha dispuesto herramientas digitales que facilitan esta consulta de forma rápida y segura, siendo el número de cédula el dato esencial para obtener esta valiosa información.

La principal vía para despejar esta duda es a través del Registro Único de Afiliados (RUAF), una plataforma que hace parte del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) del Ministerio de Salud y Protección Social.

El RUAF no solo consolida datos de la Caja de Compensación, sino también las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS), Pensión y Riesgos Laborales (ARL), convirtiéndose en una hoja de ruta completa del historial de protección social de cada ciudadano.

Paso a paso para consultar con su cédula

El proceso de consulta es sencillo y está diseñado para ser accesible a cualquier ciudadano con acceso a internet. El primer paso consiste en ingresar al portal web del SISPRO, específicamente a la sección del RUAF. Una vez allí, el usuario debe buscar la opción de "Consulta Ciudadano" o "Afiliaciones de la persona en el sistema".

Para avanzar en la consulta, el sistema solicitará la aceptación de los términos y condiciones de uso de la plataforma, que garantizan el manejo de datos personales bajo la normatividad vigente. Posteriormente, la persona deberá ingresar los datos de identificación requeridos, que generalmente incluyen: el tipo de documento (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, etc.), el número del documento y la fecha de expedición.

Finalmente, se debe completar un código de seguridad o captcha para verificar que la solicitud no es automatizada.

Tras completar y validar esta información, el sistema del RUAF genera un reporte detallado. Dentro de este reporte, se encontrará claramente especificada la Caja de Compensación Familiar a la que el ciudadano está afiliado en ese momento, así como el historial de otras afiliaciones relevantes. Esta información resulta crucial para que el trabajador pueda ejercer sus derechos y acceder a todos los beneficios y servicios a los que tiene derecho por ley.

Para hacerlo de manera más sencilla con su cédula, lo puede hacer mediante este link: https://www.sispro.gov.co/central-prestadores-de-servicios/Pages/RUAF-Registro-Unico-de-Afiliados.aspx