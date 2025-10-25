CANAL RCN
Economía

Así puede saber a qué caja de compensación se encuentra afiliado solo con su cédula

Conozca cómo puede consultarlo con su documento de identidad.

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
10:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Colombia, la afiliación a una Caja de Compensación Familiar (CCF) es un derecho fundamental para millones de trabajadores, ofreciendo un amplio portafolio de beneficios que van desde el subsidio familiar y la vivienda, hasta programas de recreación, educación y salud.

Sin embargo, no es raro que un empleado, ya sea recién vinculado o con antigüedad, desconozca a cuál de las aproximadamente 40 Cajas de Compensación del país está adscrito. Afortunadamente, el Gobierno Nacional ha dispuesto herramientas digitales que facilitan esta consulta de forma rápida y segura, siendo el número de cédula el dato esencial para obtener esta valiosa información.

Hogares colombianos recibirán hasta 905.000 pesos por subsidio en este mes de octubre
RELACIONADO

Hogares colombianos recibirán hasta 905.000 pesos por subsidio en este mes de octubre

La principal vía para despejar esta duda es a través del Registro Único de Afiliados (RUAF), una plataforma que hace parte del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) del Ministerio de Salud y Protección Social.

El RUAF no solo consolida datos de la Caja de Compensación, sino también las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS), Pensión y Riesgos Laborales (ARL), convirtiéndose en una hoja de ruta completa del historial de protección social de cada ciudadano.

Paso a paso para consultar con su cédula

El proceso de consulta es sencillo y está diseñado para ser accesible a cualquier ciudadano con acceso a internet. El primer paso consiste en ingresar al portal web del SISPRO, específicamente a la sección del RUAF. Una vez allí, el usuario debe buscar la opción de "Consulta Ciudadano" o "Afiliaciones de la persona en el sistema".

Para avanzar en la consulta, el sistema solicitará la aceptación de los términos y condiciones de uso de la plataforma, que garantizan el manejo de datos personales bajo la normatividad vigente. Posteriormente, la persona deberá ingresar los datos de identificación requeridos, que generalmente incluyen: el tipo de documento (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, etc.), el número del documento y la fecha de expedición.

Finalmente, se debe completar un código de seguridad o captcha para verificar que la solicitud no es automatizada.

Tras completar y validar esta información, el sistema del RUAF genera un reporte detallado. Dentro de este reporte, se encontrará claramente especificada la Caja de Compensación Familiar a la que el ciudadano está afiliado en ese momento, así como el historial de otras afiliaciones relevantes. Esta información resulta crucial para que el trabajador pueda ejercer sus derechos y acceder a todos los beneficios y servicios a los que tiene derecho por ley.

Pilar solidario aumentaría en gran medida para colombianos beneficiados: así quedaría
RELACIONADO

Pilar solidario aumentaría en gran medida para colombianos beneficiados: así quedaría

Para hacerlo de manera más sencilla con su cédula, lo puede hacer mediante este link: https://www.sispro.gov.co/central-prestadores-de-servicios/Pages/RUAF-Registro-Unico-de-Afiliados.aspx

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de octubre de 2025

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 24 de octubre: último sorteo

Comercio

Reconocida marca en Colombia da golpe en el mercado con híbrido que vale menos de 100 millones

Otras Noticias

Enfermedades

¿Qué es aneurisma cerebral? La enfermedad que le diagnosticaron a Kim Kardashian

El aneurisma en el cerebro puede generar varios síntomas si alguno de ellos se rompen.

Carlos Fernando Galán

Regresan a Bogotá los Mercados Campesinos con productos traídos desde la Amazonía: ¿dónde y cuándo?

Este fin de semana se podrá disfrutar de los tradicionales Mercados Campesinos en distintos puntos de la ciudad.

Selección Colombia Femenina

¡La Selección Colombia venció a Corea del Sur y está en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17! Vea el GOLAZO

Estados Unidos

La historia detrás de uno de los buques de guerra más poderosos del mundo: Estados Unidos lo tiene

Gustavo Petro

Vidente hizo contundente predicción sobre Gustavo Petro en medio de la tensión con Estados Unidos