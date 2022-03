Le contamos cómo saber si es beneficiario del subsidio Familias en Acción

Del 10 al 30 de marzo del 2022, los colombianos podrán recibir los incentivos del programa Familias en Acción del primer ciclo del año. Le contamos como puede saber si es beneficiario.

En contexto: ¡Esté atento! Inicia pagos del programa Familias en Acción 2022

El Departamento de Prosperidad Social es el encargado de entregar los subsidios que buscan apoyar a las familias en condición de pobreza extrema. Para consultar si fue seleccionado para esta ayuda económica puede ingresar a la página web de Prosperidad social, en la sección Familias en Acción. Seleccione la opción “Consulte aquí si está focalizado”, digite el tipo y número de documento y después, escriba su primer nombre y apellido. Luego, indique la fecha de expedición de su documento y espere que el sistema verifique la información.

Dependiendo del lugar de residencia, cada familia deberá consultar a través de que medio pueden reclamar el subsidio. Puede ser por la plataforma Movii, o por medio de la entidad de pagos SuperGiros.

Le puede interesar: Ingreso Solidario: así puede acceder a los pagos adelantados de enero y febrero de 2022

En el caso de reclamar el subsidio con Movii, los ciudadanos deben descargar la aplicación en su celular, ingresar a la opción ‘registrarme’, digitar su número de celular y dar clic en recibir SMS. Luego se debe llenar los campos y seguir los pasos de verificación de la identidad. Al correo del titular de la familia llegará un correo electrónico con el contrato, la persona debe aceptar las condiciones y así recibirá una copia de este. Finalmente, Movii enviará un mensaje de texto a los titulares, para avisar que ya recibieron la consignación. Los hogares recibirán un monto de $380.000 correspondiente a dos meses.

Recomendaciones para acceder a Familias en Acción

Durante la entrega de incentivos, Prosperidad Social anunció que ha tenido algunas dificultades propias del cambio de operador de entrega de los recursos. Sin embargo, afirmó que se encuentra trabajando para solucionar los inconvenientes y que además ampliará la fecha para retirar los recursos.

Lea, además: Fechas en que efectuarán los pagos más recientes de subsidios como devolución del IVA

Tenga en cuenta que el programa Familias en Acción, NO requiere intermediarios y NO depende de terceros. Asegúrese de hacer sus consultas siempre a través de las páginas oficiales, y confíe en la información solo si tiene.GOV.CO o el #SellitoAzul. Desde el departamento se han denunciado varios mensajes de WhatsApp que engañan a los ciudadanos haciéndoles creer que son beneficiarios del programa. Por eso, la institución aclara que no todos pueden acceder a los subsidios, dado que la identificación de beneficiarios cuenta con un proceso que previamente selecciona a las familias en situación de pobreza.