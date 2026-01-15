¿Cómo se han comportado los precios de los alimentos en los primeros días de 2026?

El precio de los alimentos en 2026 se convirtió en motivo de preocupación para algunos colombianos, con el ajuste del 23% al salario mínimo y el dato de la inflación (5,1) al cierre de 2025.

Noticias RCN visitó la central de Abastos más grande de Colombia y Latinoamérica: Corabastos, y encontró que los alimentos que más subieron de precio fueron la habichuela, la papa y el plátano.

Mientras, la alverja, la zanahoria y el limón registraron una disminución leve que sugiere, que en los primeros 15 días del 2026 los precios de los alimentos se mantienen relativamente estables.

¿Cómo se han comportado las proteínas?

Noticias RCN habló con Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), que invitó a los colombianos a consumir pollo y huevo, en un momento el que están a “precio de cascarón”.

“En este momento, en el caso del subsector del huevo, tenemos una producción muy alta, lo que está trayendo como consecuencia que el precio viene a la baja. Para que se hagan una idea, en los últimos 2 años el precio del huevo se ha disminuido 37%, como consecuencia de que se está produciendo mucho más. Tenemos en este momento el consumo per cápita más alto de la historia de huevo con 365 huevos”.

Mientras, “en el caso del pollo, el precio se ha mantenido los últimos dos años, con una leve disminución en el último mes, una reducción del 2%, según el DANE, en el IPC”.

¿Cómo se verá afectado el sector avícola con las medidas económicas del Gobierno en 2026?

Según explicó Moreno, como sector formal que produce bienes exentos, dependiendo de la empresa, el costo de la mano de obra oscila entre un 9,5% y un 15%.

En el 2026 se cree que “van a ver afectaciones en el caso de los costos de producción, en el caso del pollo y en el caso del huevo, el problema que tenemos es para trasladarlo a los consumidores por el tema de la producción. El precio se determina por oferta y por demanda, no tanto por los costos de producción”.

De momento, “se ha incrementado, obviamente, el costo de la mano de obra, que es para todos los colombianos y el costo del alimento balanceado tuvo un incremento del 2%”, pero esperan “que tienda a la baja en los próximos meses por la disminución de la tasa de cambio y por los precios internacionales de la materia prima, que es maíz y torta de soya”.

La mayor preocupación en el subsector del huevo es que algunos productores estarían vendiendo por debajo del costo; lo que “trae como consecuencia que necesitamos que se recupere el precio para poder continuar ofreciendo la cantidad de huevo que ofrecemos hoy a los colombianos”, concluyó.