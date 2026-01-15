Expertos analizan el panorama económico de Colombia para 2026: ¿Qué pronostican?

Colombia enfrenta un panorama económico complejo tras la reciente emisión de bonos de deuda en dólares a una tasa promedio del 6 %, posicionándose como el cuarto país con el endeudamiento más costoso del mundo en esta divisa. La medida se suma a un incremento del salario mínimo del 23 % y la declaratoria de emergencia económica.

RELACIONADO El impacto al bolsillo de los colombianos por bonos de deuda que emitió el Gobierno Nacional

Según Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda: “En diciembre nos estábamos endeudando en pesos al 13 %. Ayer nos endeudamos en pesos casi al 13 %”, señalando que no ha habido mejora en las tasas de interés. La reciente emisión alcanzó los cinco mil millones de dólares, con la particularidad de que el pago se realizará en una moneda cuya cotización futura es incierta.

Los bonos TES

“Imagínate que te vas de viaje con la tarjeta de crédito y te endeudas en dólares a una tasa barata, pero no vas a pagar el extracto de la tarjeta de crédito ya, sino que lo vas a pagar después”, explicó Londoño, añadiendo que “puede ser dentro de un año que el dólar no esté a $3.700, sino que esté a $4.500”.

El nivel de endeudamiento nacional ha aumentado significativamente. Según los analistas, el gobierno de Iván Duque dejó la deuda en 800 millones de pesos. Hoy está cercana a los 1.200 millones, lo que representa un incremento sustancial sin que se hayan registrado crisis equivalentes a la pandemia que justificaron préstamos anteriores.

El futuro de la deuda

Julio César Iglesias contextualizó estas medidas en un marco electoral, afirmando que “vamos a tener seis meses o un primer semestre lleno de medidas populistas porque el propósito central del gobierno es reelegirse a través de Iván Cepeda”. Comparó la situación con un médico que recomienda hábitos poco saludables que generan satisfacción inmediata, pero consecuencias graves posteriormente.

La emisión de Títulos de Tesorería (TES) funciona como instrumentos de deuda donde el Estado ofrece bonos a inversionistas, comprometiéndose a devolver el capital más intereses en plazos establecidos.

La preocupación se extiende a sectores específicos como la vivienda de interés social. Los expertos advierten que la desindexación del tope de vivienda VIS mediante decreto presidencial, sumada al control de precios encomendado a la Superintendencia de Industria y Comercio, podría hacer inviable seguir desarrollando vivienda VIS.

Adicionalmente, persisten deudas acumuladas en sectores críticos como salud y energía, mientras no se evidencia la ejecución de grandes proyectos de infraestructura que justifiquen el nivel de endeudamiento actual.

Los analistas coinciden en que el próximo gobierno enfrentará un déficit fiscal significativo, heredando una bomba fiscal con los servicios básicos del Estado en la peor condición de los últimos 30 o 40 años.