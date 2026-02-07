¿Va a comprar moto? Estas fueron las 10 más vendidas en Colombia en junio de 2026

El mercado de motocicletas en Colombia mantuvo su buen ritmo durante junio de 2026, consolidando un semestre de crecimiento para el sector.

De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, en el país se registraron 107.412 motocicletas nuevas durante el sexto mes del año, una cifra que, aunque representa una leve caída del 2,88 % frente a mayo, evidencia un crecimiento del 32,17 % si se compara con junio de 2025.

El comportamiento del mercado confirma que la motocicleta sigue siendo uno de los principales medios de transporte y una herramienta clave para miles de colombianos que la utilizan para trabajar, emprender y movilizarse diariamente.

Bajaj, Suzuki y Honda lideraron las ventas de motocicletas en junio

El informe señala que Bajaj fue la marca con mayor número de registros durante junio, alcanzando una participación del 17,39 % del mercado nacional. Detrás se ubicaron Suzuki y Honda, que completaron el podio de las marcas más vendidas del país.

Aunque Bajaj conservó el liderazgo, Honda fue la fabricante con el mayor crecimiento entre las principales marcas, al aumentar sus registros un 68,45 % frente a junio del año pasado. Bajaj también presentó un importante incremento del 42,92 %, mientras que Suzuki registró una variación positiva del 36,51 %.

Dentro del Top 15 de marcas, los mayores crecimientos porcentuales fueron para Vento (291,32%), Bera (244,84 %) y CFMOTO (186,07 %), reflejando una mayor diversificación de la oferta en el mercado colombiano.

Las motos de baja cilindrada siguen siendo las favoritas

El segmento entre 101 cc y 125 cc volvió a concentrar la mayor demanda, representando el 46,88 % de las motocicletas registradas en junio. En segundo lugar se ubicaron las motos entre 151 cc y 200 cc, con una participación del 27,91 %.

Según la ANDI y Fenalco, los diez modelos más vendidos representaron el 35,37 % del mercado nacional, una muestra de la preferencia de los colombianos por motocicletas confiables, económicas y pensadas para el trabajo diario.

Además, todos estos modelos incorporan sistemas de frenado ABS o CBS, lo que refleja una mayor apuesta de la industria por la seguridad vial.

En materia regional, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca lideraron el número de registros durante junio. Entre los municipios, Sabaneta, Funza y El Cerrito encabezaron el listado, ratificando el papel de la motocicleta como motor de movilidad y desarrollo económico en diferentes zonas del país.

Durante el primer semestre de 2026 se registraron 654.146 motocicletas nuevas, un crecimiento acumulado del 33,70 % frente al mismo periodo de 2025, lo que confirma que el sector continúa siendo uno de los más dinámicos del mercado automotor colombiano.

Estas fueron las motos más vendidas de junio