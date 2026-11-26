Con el del cierre de año, los empleadores en Colombia deben cumplir con una de las obligaciones laborales más importantes establecidas por la ley: el pago de la prima de servicios para los trabajadores del hogar.

Este beneficio económico, respaldado por la Ley 1788 de 2016, garantiza que empleadas domésticas, niñeras, conductores de familia y trabajadores de fincas reciban esta prestación social en igualdad de condiciones frente al resto de los trabajadores formales del país.

De acuerdo con la normativa vigente del Ministerio del Trabajo, la prima de servicios equivale a 30 días de salario por cada año trabajado, los cuales se dividen en dos pagos semestrales.

El primer desembolso corresponde al primer semestre y tiene como fecha límite el 30 de junio, mientras que el segundo pago, correspondiente al cierre de año, debe efectuarse a más tardar el 20 de diciembre.

Uno de los aspectos que más dudas genera entre los empleadores es la modalidad de contratación. La ley es clara al señalar que tienen derecho a esta prestación tanto quienes laboran de tiempo completo (internas o externas) como quienes trabajan por días o por horas. En ningún caso el tipo de jornada exime al empleador de realizar el cálculo proporcional y efectuar el pago dentro de los plazos establecidos.

¿Cómo se calcula la prima de servicios?Esto deben saber los empleados

Para liquidar correctamente este beneficio, es indispensable tener en cuenta el salario base mensual y, cuando corresponda, el auxilio de transporte vigente, el cual se suma para el cálculo de prestaciones sociales en trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta es la fórmula: Prima de servicios = Salario base * Días trabajados en el semestre / 360.

Para empleadas de tiempo completo: Si la trabajadora laboró durante todo el segundo semestre del año (es decir, 180 días entre el 1 de julio y el 30 de diciembre), el valor a pagar corresponderá exactamente a la mitad de su salario mensual, sumando la mitad del auxilio de transporte si aplica.

Si ingresó después del 1 de julio, se multiplicará su salario base por el número exacto de días calendario laborados y el resultado se dividirá entre 360.

Para empleadas que trabajan por días: Primero se debe determinar el salario mensual equivalente.

Para ello, se multiplica el valor pagado por cada jornada diaria (incluyendo el proporcional diario del auxilio de transporte) por el número de días que trabaja a la semana, y ese resultado se multiplica por 4,33 (el promedio de semanas que tiene un mes).

Una vez obtenido ese salario base mensual, se aplica la misma fórmula general multiplicando por los días calendario transcurridos desde el inicio del contrato en el semestre hasta el 30 de diciembre, dividido entre 360.