Bogotá ha impuesto más de 600 comparendos por el mal manejo de residuos en lo que va de 2026

Los comparendos están lejos de solucionar el problema por la mala disposición de residuos ordinarios y de construcción o demolición en Bogotá. De acuerdo con Danilson Guevara, asesor de despacho de la Secretaría de Gobierno:

Aunque la ciudad “no está quieta frente al problema de las basuras (...) En el 2025 se impusieron más de 2.400 comparendos y en lo que va del 2026 llevamos más de 600 por la mala disposición de los residuos ordinarios y residuos de construcción y demolición (RCD)”.

Bogotá sigue adelante con los operativos para mejorar el aspecto y movilidad en la capital:

La ciudad ha estado trabajando en el desarrollo de operativos para limpiar los puntos críticos, en los que el espacio público ha quedado sepultado bajo montañas de basura y residuos de obras que han sido mal dispuestos.

“Cada punto intervenido”, de acuerdo con la Alcaldía, “es una muestra de cómo el trabajo en equipo logra resultados visibles en el territorio. La recuperación del espacio público, acompañada del retiro de elementos que generaban deterioro urbano, impacta directamente la calidad de vida de la ciudadanía”.

Un llamado a la cultura ciudadana y el respeto por el espacio público:

Las multas y operativos, sin embargo, han demostrado que no son suficientes por sí solos. De ahí que la ciudad haya empezado a trabajar en fortalecer el llamado a la cultura ciudadana para combatir el problema. En palabras de Guevara:

“Esto no solo se resuelve con sanciones. Cuidar el espacio público es una responsabilidad de todos y todas. Una ciudad limpia no se logra solo con operativos, se construye con cultura ciudadana”.

La multa, en 2026, por la disposición inadecuada de residuos o basuras en el espacio público bogotano es de 933.816 pesos. Comunicarse con la Línea 110 “para solicitar la recolección de los escombros o residuos de gran tamaño y evitar contratar a terceros que generalmente los arrojan en cualquier parte de la ciudad” es completamente gratuito.