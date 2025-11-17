CANAL RCN
Líder absoluto del mercado con el 45% lanza su producto 'Insignia' y anuncia gran expansión en Colombia

Más de cuatro décadas después de haber abierto su primer local, este restaurante busca expandirse en el país con su nuevo producto.

noviembre 17 de 2025
07:51 p. m.
El mercado de cadenas de hamburguesas en Colombia es un sector altamente competitivo y dinámico, marcado por la coexistencia de gigantes locales y poderosas multinacionales.

El panorama se ha intensificado. Marcas globales como McDonald's y Burger King mantienen una fuerte presencia y están en constante expansión y remodelación de puntos de venta en las principales ciudades, invirtiendo en formatos y estrategias digitales.

Sin embargo, El Corral, una marca colombiana fundada en 1983, ha sido el líder icónico de la categoría, consolidando un profundo vínculo emocional con los consumidores y liderando con una participación significativa en ventas.

Lanza su producto 'Insignia' y anuncia gran expansión en Colombia

La compañía reporta actualmente una participación del 45,1% en ventas dentro de la categoría de hamburguesas, según GIG Latam, y un buen crecimiento en ventas durante el año; en el mes de octubre creció 13% en ventas frente al año anterior.

Atiende a más de 18 millones de consumidores al año, cuenta con 219 restaurantes y 15 restaurantes a la mesa (Corral Gourmet), 5 heladerías —donde se encuentra una variedad de sus famosas malteadas— y una isla de Vaqueros (sus perros calientes), en 44 ciudades, y genera más de 3.400 empleos directos.

Como parte de esta conmemoración, El Corral lanza dos nuevas hamburguesas: Corral Insignia y Todoterreno Insignia, elevando ese sabor que ha trascendido durante sus años en el mercado.

La marca también avanza en un plan de expansión y modernización que incluye más de 30 aperturas, de las cuales 4 son de servicio a la mesa (Corral Gourmet).

Además, fortalece su presencia digital con canales de venta como e-commerce, call center, kioscos y plataformas de entrega como Rappi y Rappi Turbo.

“El Corral es más que una hamburguesa: hace parte de la historia emocional del país y del orgullo colombiano”, señaló Pilar Rodríguez, Gerente de Mercadeo.

