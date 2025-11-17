Líder absoluto del mercado con el 45% lanza su producto 'Insignia' y anuncia gran expansión en Colombia

El mercado de cadenas de hamburguesas en Colombia es un sector altamente competitivo y dinámico, marcado por la coexistencia de gigantes locales y poderosas multinacionales.

El panorama se ha intensificado. Marcas globales como McDonald's y Burger King mantienen una fuerte presencia y están en constante expansión y remodelación de puntos de venta en las principales ciudades, invirtiendo en formatos y estrategias digitales.

Sin embargo, El Corral, una marca colombiana fundada en 1983, ha sido el líder icónico de la categoría, consolidando un profundo vínculo emocional con los consumidores y liderando con una participación significativa en ventas.

Lanza su producto 'Insignia' y anuncia gran expansión en Colombia

La compañía reporta actualmente una participación del 45,1% en ventas dentro de la categoría de hamburguesas, según GIG Latam, y un buen crecimiento en ventas durante el año; en el mes de octubre creció 13% en ventas frente al año anterior.

Atiende a más de 18 millones de consumidores al año, cuenta con 219 restaurantes y 15 restaurantes a la mesa (Corral Gourmet), 5 heladerías —donde se encuentra una variedad de sus famosas malteadas— y una isla de Vaqueros (sus perros calientes), en 44 ciudades, y genera más de 3.400 empleos directos.

Como parte de esta conmemoración, El Corral lanza dos nuevas hamburguesas: Corral Insignia y Todoterreno Insignia, elevando ese sabor que ha trascendido durante sus años en el mercado.

La marca también avanza en un plan de expansión y modernización que incluye más de 30 aperturas, de las cuales 4 son de servicio a la mesa (Corral Gourmet).

Además, fortalece su presencia digital con canales de venta como e-commerce, call center, kioscos y plataformas de entrega como Rappi y Rappi Turbo.

“El Corral es más que una hamburguesa: hace parte de la historia emocional del país y del orgullo colombiano”, señaló Pilar Rodríguez, Gerente de Mercadeo.