DIAN cerró 47 establecimientos en Bogotá por factura electrónica, entre ellos un restaurante icónico

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) intensificó sus operativos de control en Bogotá y ordenó el cierre temporal de 47 establecimientos de comercio por incumplir obligaciones tributarias como la expedición de la factura electrónica, el pago de retenciones y el IVA.

Entre los sancionados se encuentra La Puerta Falsa, uno de los restaurantes más tradicionales y reconocidos del centro histórico de la capital.

La Puerta Falsa entre los negocios sancionados

Según informó la entidad, las medidas fueron aplicadas en las localidades de Antonio Nariño, Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Barrios Unidos y Fontibón, y ordenan el cierre de los locales por tres días, una vez agotado el procedimiento administrativo correspondiente.

En el caso de La Puerta Falsa, los administradores del restaurante publicaron un comunicado en el que aclararon que la sanción se debió a “una inconsistencia en una documentación y la falta de actualización de un correo”, lo que provocó que las notificaciones de la DIAN llegaran a una dirección electrónica inactiva.

“Esto nos generó una sanción de cierre”, explicaron, añadiendo que el negocio no tiene deudas con la entidad ni con otras instituciones. También pidieron disculpas a sus clientes. El negocio, al parecer, fue reabierto el pasado 20 de octubre.

La DIAN refuerza los controles con tecnología

De acuerdo con la directora seccional de Impuestos de Bogotá, Patricia González Vasco, estos cierres hacen parte del compromiso institucional con la legalidad y la transparencia.

“Continuamos con las acciones de control que hemos desarrollado en todo el país. Invitamos a la comunidad a reconocer su responsabilidad al exigir la factura electrónica y a los empresarios a cumplir con la obligación de expedirla”, afirmó.

Estas acciones se apoyan en el Centro de Monitoreo de Facturación Electrónica, una herramienta tecnológica que permite identificar en tiempo real a los comercios que no cumplen con sus obligaciones.

En lo corrido del año, la DIAN ha emitido 272 actos administrativos de cierre por infracciones similares.