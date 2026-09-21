Congreso ACIPET en Bucaramanga abordará los principales retos de la industria petrolera

La tecnología y la inteligencia artificial ocuparán un lugar central en la agenda del XXIII Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (ACIPET), que se desarrollará del 22 al 24 de septiembre en Bucaramanga.

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El encuentro reunirá a representantes del sector para analizar los desafíos de la industria y las oportunidades relacionadas con la innovación, la automatización y la eficiencia operacional.

El debate se dará en un contexto de cambios para la industria de hidrocarburos en Colombia, que busca recuperar su viabilidad operativa después de un periodo marcado por la incertidumbre normativa y la desaceleración de sus actividades.

Uno de los asuntos que tendrá relevancia en la discusión será la aplicación de la Resolución 0651 del 27 de agosto de 2025, expedida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La normativa establece que las compañías operadoras deben avanzar hacia sistemas automatizados con sensores conectados, capaces de medir en tiempo real la producción de crudo y gas.

¿Qué busca la resolución 0651 de la ANH?

De acuerdo con Ricardo Rodríguez, gerente general de Colsof, la implementación de esta resolución puede modificar el proceso de fiscalización de la producción.

El modelo contempla que los datos sobre los volúmenes y la calidad de los hidrocarburos sean enviados directamente desde los pozos hacia los repositorios digitales del regulador, reduciendo la intervención de intermediarios y las brechas de información.

El experto explicó que la disposición mantiene el principio de neutralidad tecnológica, por lo que cada empresa puede seleccionar los proveedores, marcas y soluciones que se ajusten a sus necesidades, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la ANH.

Para Rodríguez, la integración de las fuentes de información dentro de las compañías puede generar una base de datos confiable sobre la cual se desarrollen herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial. Estas tecnologías, según su planteamiento, podrían contribuir a mejorar la gestión de las operaciones y fortalecer la competitividad de las empresas.

La aplicación de la resolución también se relaciona con la posibilidad de facilitar la liquidación oportuna de regalías destinadas a las regiones. A su vez, la automatización es presentada como una vía para que las compañías del sector mejoren sus procesos y compitan en el mercado internacional.

IA para tomar decisiones en tiempo real en el sector petrolero

Durante el Congreso de ACIPET, la agenda académica abordará específicamente el papel de la inteligencia artificial en la automatización y la toma de decisiones en tiempo real. También se analizará cómo esta tecnología puede transformar el futuro de la industria de petróleo y gas.

El encuentro incluirá, además, conversaciones sobre el gas natural como elemento fundamental para la seguridad energética y sobre el papel de la energía en el desarrollo.

La discusión tecnológica se desarrolla mientras el sector toma como referencia los niveles de extracción registrados en 2022. Ese año, el promedio nacional de producción de petróleo y gas se ubicó en 754.000 barriles por día, frente a los 736.000 barriles diarios de 2021, lo que representó un incremento del 2,4 %.

El congreso buscará poner en discusión las posibilidades que ofrecen la innovación, los sistemas automatizados y la inteligencia artificial para acompañar la evolución de la industria de hidrocarburos en Colombia.