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Construcción en drywall: Knauf abre Centro de Entrenamiento en Bogotá

¿Busca mejorar su perfil en el sector constructor? Knauf, líder en sistemas de construcción en drywall, inauguró un moderno Centro de Entrenamiento en Bogotá.

Cortesía: Knauf
Cortesía: Knauf

Noticias RCN

junio 03 de 2026
05:14 a. m.
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Este espacio busca profesionalizar a maestros de obra, arquitectos e instaladores colombianos, impulsando técnicas sostenibles que reducen los tiempos de ejecución y minimizan los residuos. Conozca el impacto de esta iniciativa.

¿Por qué es clave capacitarse en sistemas de construcción en drywall?

El sector de la construcción en Colombia avanza rápidamente hacia modelos más eficientes, y la construcción en drywall se ha posicionado como una de las alternativas más innovadoras. Sin embargo, el éxito de estas edificaciones no depende únicamente de la calidad de los materiales, sino de la experiencia y el conocimiento técnico de quienes los instalan.

Para responder a esta necesidad, la multinacional Knauf anunció la apertura de un nuevo Centro de Experiencia y Entrenamiento en Bogotá. Este espacio está diseñado específicamente para fortalecer la formación técnica de instaladores, maestros de obra, arquitectos, contratistas y diversos profesionales del sector constructor que buscan actualizar sus conocimientos.

Juan Felipe Sandoval, Gerente General de Knauf Colombia, destacó la importancia de la educación en el sector: > “El crecimiento del drywall y de sus sistemas constructivos depende en gran parte de que exista mano de obra mejor preparada. Para nosotros no basta con ofrecer buenos productos. Es fundamental que las personas sepan instalarlos correctamente y entiendan cómo aprovechar todo su potencial técnico”.

Beneficios de la construcción en seco: rapidez y sostenibilidad

Uno de los principales atractivos que impulsan el tráfico en plataformas como Google Discover es la sostenibilidad y la innovación ambiental. En este sentido, los sistemas de construcción en drywall están a la vanguardia.

Al ser un proceso 99% en seco (donde las placas funcionan como un sistema de ensamblaje de alta precisión), los beneficios para las obras son inmediatos. Según las cifras reveladas por Knauf, implementar la construcción en seco permite:

Reducir hasta en un 40% los tiempos totales de construcción frente a los métodos tradicionales.
Generar hasta un 60% menos de residuos, lo que se traduce en obras más limpias, amigables con el medio ambiente y económicamente eficientes.

Como señala Sandoval, muchos de los problemas frecuentes en las obras modernas no derivan de los materiales, sino de una instalación inadecuada o falta de capacitación técnica, un obstáculo que este nuevo centro busca erradicar.

10 años de Knauf en Colombia: un compromiso con los maestros de obra

La inauguración de este centro en la capital del país no es un hecho aislado. Hace parte de una visión a largo plazo que coincide con el décimo aniversario de la operación de Knauf en Colombia.

Durante esta década, la compañía ha sido un motor de formalización y profesionalización, logrando capacitar a más de 12.000 personas en todo el territorio nacional. Este hito se ha alcanzado a través de una red de centros de formación, entrenamientos técnicos especializados, alianzas estratégicas y un constante acompañamiento en las obras.

¿Qué aprenderán los profesionales en el nuevo Centro de Entrenamiento?

El nuevo espacio en Bogotá ofrecerá una experiencia integral y completamente inmersiva. Los asistentes no solo recibirán teoría, sino que participarán en capacitaciones prácticas y demostraciones técnicas en vivo.

Entre las temáticas principales que se abordarán, destacan:

  • Instalación avanzada de sistemas drywall.
  • Implementación de soluciones acústicas para interiores.
  • Diseño y montaje de cielos rasos y fachadas especializadas.
  • Nuevas aplicaciones asociadas a la construcción en seco.

Con esta apertura, Knauf reafirma su compromiso de brindar más y mejores herramientas a los trabajadores colombianos, elevando la calidad de los proyectos de vivienda e infraestructura, y consolidando una industria de la construcción más técnica, competitiva y preparada para los retos del futuro.

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