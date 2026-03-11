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Menos recursos para el sector ambiente y deficiencias en la lucha contra el cambio climático en 2025: alerta de la Contraloría

Ambas condiciones, según el ente de control fiscal, habrían dejado “expuestas regiones con riesgo alto de desastres asociados a fenómenos de cambio climático”.

Foto: Diseñado por Magnific
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Jorge Leonardo Alzate

noviembre 03 de 2026
01:05 p. m.
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Realizado el Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente (IERNA), la Contraloría hizo un llamado a fortalecer el sistema con el que se hace seguimiento a los recursos destinados a su protección.

Según el ente de control fiscal, entre 2025 y 2026 se registraron graves deficiencias en la implementación de planes contra el cambio climático e ineficiencia en la ejecución de recursos destinados al cuidado del medioambiente.

Las corporaciones autónomas regionales, por ejemplo, “cerraron el 2025 con un superávit fiscal acumulado de $1,72 billones, equivalente al 30% de su recaudo anual. Este comportamiento refleja la existencia de recursos disponibles que no alcanzaron a traducirse oportunamente en inversiones para la gestión ambiental y climática”.

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Ineficiencia no responde a la falta de recursos:

Solo 13 de los 30 departamentos con un Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT) reportaron avances verificables, antes o durante la evaluación realizada por el IERNA.

Ante semejante panorama, la Contraloría insiste en que “la ineficiencia en la ejecución presupuestal del sector ambiente y desarrollo sostenible no obedece principalmente a la falta de recursos, sino a dificultades recurrentes para materializar las inversiones en los territorios donde el riesgo climático exige una mayor inversión”. Sin embargo, los recursos destinados al cuidado ambiental también disminuyeron en 2025.

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Presupuesto asignado al cuidado del medio ambiente se redujo casi una tercera parte en 2025:

En su informe, la Contraloría alerta que en 2025 el presupuesto asignado al cuidado del medioambiente se redujo en 32%; lo que, según la entidad, “resulta especialmente relevante en un periodo en el que la acción climática demanda fortalecer la capacidad financiera de las entidades responsables de la gestión ambiental”.

Sumado a las deficiencias en la implementación de acciones correctivas, regiones con riesgo alto de desastres asociados al cambio climático habrían quedado expuestas:

“La Contraloría identificó inequidad territorial, pues departamentos caracterizados con alta vulnerabilidad climática en la región de la Amazonía (Guainía, Guaviare y Vaupés) y la región de la Orinoquía (Arauca, Casanare y Vichada) reciben menor inversión que otros territorios con más baja exposición al riesgo”.

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