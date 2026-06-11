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Nequi estrena Bolsillos interesantes: así podrá ganar dinero con sus ahorros

Nequi lanzó Bolsillos interesantes, una nueva función para ganar rentabilidad por sus ahorros. Conozca cómo funciona, los requisitos y quiénes pueden acceder.

Nequi estrena Bolsillos interesantes: así podrá ganar dinero con sus ahorros
Foto: NEqui

Sebastián Montañez

noviembre 06 de 2026
03:32 p. m.
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Nequianunció este viernes 6 de noviembre de 2026 el lanzamiento de una nueva herramienta que permitirá a sus usuarios obtener ganancias por el dinero que ahorran.

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Se trata de Bolsillos interesantes, una funcionalidad con la que las personas podrán separar parte de sus recursos y recibir rendimientos al cumplir un plazo determinado.

La novedad busca facilitar el ahorro para objetivos como viajes, estudios, compras o emergencias. Sin embargo, su implementación será gradual y no todos los usuarios podrán acceder desde el primer día.

¿Cómo funciona la nueva herramienta de Nequi para ganar dinero ahorrando?

Los Bolsillos interesantes permiten guardar una cantidad de dinero, establecer un plazo y conocer desde el principio la rentabilidad estimada que se recibirá.

De acuerdo con Nequi, el monto mínimo para abrir uno de estos bolsillos es de $50.000 y el máximo de $20 millones. Los plazos disponibles van desde 30 hasta 365 días.

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Para utilizar esta herramienta, el usuario deberá ingresar a la aplicación, seleccionar Servicios, entrar a Finanzas y buscar la opción Bolsillos.

Una vez allí, podrá definir cuánto desea ahorrar y durante cuánto tiempo.

Es importante aclarar que el dinero puede retirarse anticipadamente, pero en ese caso se perderán los rendimientos acumulados. Tampoco será posible realizar retiros parciales ni agregar recursos después de crear el bolsillo.

Cada persona podrá mantener hasta diez Bolsillos interesantes activos simultáneamente.

¿Quiénes pueden acceder a los nuevos Bolsillos interesantes de Nequi?

Inicialmente, la funcionalidad estará disponible para quienes reciben su nómina en Nequi y para un grupo seleccionado de usuarios que utilizan la aplicación para administrar sus negocios o emprendimientos.

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La compañía confirmó que ampliará progresivamente el acceso a otros clientes.

“Cada persona decide cuánto separar, durante cuánto tiempo y sabe desde el comienzo cuánto va a recibir en rentabilidad”, explicó Manuel Congote, director de Inteligencia de Negocio de Nequi.

Los interesados pueden revisar directamente en la aplicación si tienen habilitada esta opción. Quienes todavía no la encuentren deberán estar pendientes de las próximas actualizaciones anunciadas por la plataforma.

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