Venezuela exportará gas a Colombia, así lo anunció Nicolás Maduro: “Ya está en la frontera”

El número uno del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que está listo el primer envío de gas a Colombia. Además, aseguró que ambos países deben estar unidos en una economía íntegra y próspera.

Ambos países acordaron a mediados de junio la creación de una zona económica binacional para impulsar la producción y el comercio, con énfasis energético.

Ya está el gas en la frontera para pasar a Colombia; faltan algunos elementos técnicos-económicos y listo, pasa el gas, primer envío de gas y ahí no vamos a parar.

Cargamento de gas de Venezuela a Colombia estaría listo en la frontera

Maduro hizo el anuncio a través de un balance económico transmitido por el canal del Estado VTV:

Está en la frontera esperando algunos elementos técnicos para que Venezuela empiece a vender a Colombia.

PDVSA había fijado la meta de exportación a Colombia para 2027, según dijo su presidente hace un año. En ese momento presentó una meta de producción para 2025 de casi 2.000 millones de pies cúbicos por día.

Venezuela incrementó su producción energética después de una debacle en la industria que el gobierno atribuyó principalmente al embargo de Estados Unidos, mientras que expertos subrayan que responde a años de desinversión y graves escándalos de corrupción.

Las relaciones económicas de Colombia y Venezuela

Colombia fue históricamente uno de los principales socios comerciales de Venezuela, aunque choques entre sus gobiernos paralizaron por años el intercambio.

El comercio comenzó a reactivarse en 2022 con la llegada al poder de Gustavo Petro.

Durante el primer semestre de 2025, el intercambio binacional se estimó en 660,9 millones de dólares, ampliamente favorable a Colombia.