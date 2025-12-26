Corte Constitucional reduce semanas de cotización para pensión de mujeres en Colombia

A partir de enero de 2026 comenzará a aplicarse un fallo de la Corte Constitucional que permitirá a las mujeres pensionarse con menos semanas cotizadas. La decisión establece que, de manera progresiva, el requisito pasará de las actuales 1300 semanas a 1000.

Reducción gradual desde 2026

La medida beneficiará a las mujeres que ya cumplan con la edad de pensión, fijada en 57 años. Desde el próximo año, el requisito se reducirá inicialmente en 50 semanas y continuará con disminuciones anuales de 25 semanas hasta alcanzar las 1000 en 2036.

En el caso de Colpensiones, las mujeres podrán jubilarse en 2026 con 1250 semanas, en 2027 con 1225 y en 2028 con 1200, siguiendo la reducción gradual.

Aplica también para fondos privados

El mismo esquema aplicará para las afiliadas a fondos privados, donde bastará reunir la edad de pensión y un mínimo de 1125 semanas para acceder a la pensión mínima.

La Corte Constitucional aclaró que esta decisión no obedece a una reforma pensional ni a una iniciativa del Gobierno Nacional, sino exclusivamente a su fallo. Con ello, se busca reconocer las condiciones particulares de las mujeres en el mercado laboral y facilitar el acceso a la pensión.