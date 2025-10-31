CANAL RCN
Corte protegió a prepensionada de 59 años a la que no le renovaron el contrato en el trabajo

La Corte Constitucional ordenó reintegrar a una mujer de 59 años tras considerar que se vulneraron sus derechos laborales y pensionales.

octubre 31 de 2025
06:07 p. m.
Una mujer de 59 años logró que la Corte Constitucional le reconociera sus derechos laborales y pensionales, luego de una larga batalla legal que inició cuando su contrato no fue renovado por la empresa donde trabajaba.

La trabajadora, que contaba con 1.168 semanas cotizadas, fue considerada como prepensionada, pues cumplía la edad mínima y estaba muy cerca de alcanzar las 1.300 semanas exigidas para pensionarse en Colombia.

La Corte reconoció vulneración a sus derechos fundamentales

La mujer presentó una acción de tutela argumentando que tanto la empresa como Colpensiones vulneraron sus derechos al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada.

Según el expediente, la desvinculación se dio sin analizar su condición de prepensionada ni actualizar su historia laboral, lo que impidió que pudiera acreditar correctamente las semanas cotizadas.

La Corte determinó que las entidades involucradas incumplieron sus obligaciones constitucionales, al no garantizar los derechos de la trabajadora ni revisar su historial pensional antes de finalizar su contrato.

En el fallo, el alto tribunal explicó que la estabilidad laboral reforzada no es automática para todos los empleados próximos a pensionarse, pero sí debe aplicarse cuando la terminación del vínculo pone en riesgo derechos fundamentales como la pensión, el mínimo vital o la dignidad humana.

Deberán reintegrar a la trabajadora y pagar lo adeudado

Como consecuencia del fallo, la Corte Constitucional ordenó reintegrar a la trabajadora al cargo que venía desempeñando o a uno de igual jerarquía, sin solución de continuidad.

Además, las entidades deberán pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, e incluirla en la nómina de pensionados cuando cumpla los requisitos completos.

El caso sienta un precedente importante para los empleados en condición de prepensión, recordando a las entidades públicas y privadas la obligación de respetar la estabilidad laboral reforzada y evitar decisiones que puedan afectar el sustento o la jubilación de quienes están cerca de cumplir con los requisitos para pensionarse.

¿Qué es un prepensionado en Colombia?

En Colombia, se considera prepensionada o prepensionado a la persona que está próxima a cumplir los requisitos legales para acceder a su pensión de vejez, es decir, que le faltan tres años o menos para alcanzar la edad o las semanas necesarias exigidas por la ley.

Actualmente, en 2025, las mujeres deben tener 57 años y 1.300 semanas cotizadas, y los hombres 62 años con el mismo número de semanas. Quien esté cerca de cumplir esas condiciones entra en una etapa de especial protección laboral conocida como estabilidad laboral reforzada.

Esta figura busca evitar que las personas pierdan su empleo justo antes de pensionarse, ya que un despido o la no renovación del contrato podría afectar directamente su mínimo vital, su seguridad social y su derecho a una jubilación digna.

