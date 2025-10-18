CANAL RCN
Colombia Video

Reforma pensional en riesgo: Corte Constitucional considera declararla inexequible

La ponencia sugiere invalidar la reforma por errores procedimentales desde la convocatoria de las sesiones extras hasta el quórum decisorio.

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
05:19 p. m.
La reforma pensional, una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro, se tambalea en la Corte Constitucional de Colombia.

Una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez sugiere declarar inexequible la norma por vicios de trámite, lo que ha generado reacciones encontradas entre el gobierno y la oposición.

Corte Constitucional sobre la reforma pensional

El documento, aún en etapa de borrador, señala una serie de errores procedimentales desde la convocatoria de las sesiones extras hasta el quórum decisorio. Según la ponencia, durante las sesiones extraordinarias no se corrigieron los errores de trámite previamente identificados.

Entre las irregularidades mencionadas se destaca que "cuando la Secretaría General certificó la existencia de quórum a las 9 de la noche, solo había 62 representantes registrados". Este número constituye el quórum deliberatorio, pero no el decisorio necesario para aprobar el orden del día.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó al calificar la situación como un "golpe de Estado".

"Lo que aquí hay es solamente una cosa vil por parte del magistrado Ibáñez de querer hacerle daño al presidente Petro, llevándose a más de tres millones de adultos mayores”, manifestó Benedetti.

Por su parte, la oposición celebró la noticia ya que la senadora Paloma Valencia tomó su cuenta oficial de X para manifestar que dicha reforma “viola la ley”.

"La reforma pensional violó la ley y la Constitución. Su trámite está viciado y los votos provienen de la corrupción de la unidad de riesgo. Se tiene que caer", explicó.

Mientras la ponencia avanza hacia la discusión en sala plena, el despacho del magistrado Ibáñez también redacta un auto para resolver el incidente de recusación presentado contra el magistrado Héctor Carvajal.

¿Qué pasará con la reforma pensional en Colombia?

Es importante señalar que la ponencia podría recibir cambios en la sala plena de la Corte Constitucional. Sin embargo, el documento actual argumenta una serie de errores que podrían llevar a la declaración de inexequibilidad de la reforma pensional, una de las iniciativas más importantes del gobierno actual.

La situación ha generado incertidumbre sobre el futuro de la reforma y ha intensificado el debate político en Colombia. Tanto el gobierno como la oposición están atentos a la decisión final de la Corte Constitucional, que podría tener un impacto significativo en el sistema pensional del país.

