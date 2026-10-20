Los adultos mayores tendrán un nuevo beneficio para acceder a créditos: estos son los montos

El acceso al financiamiento formal en Colombia históricamente ha representado una barrera significativa para ciertos sectores poblacionales, en especial para los adultos mayores. Para mitigar esta brecha y dinamizar la inclusión financiera, se concretó una importante alianza estratégica orientada a inyectar recursos frescos al mercado de préstamos enfocado en esta población.

La iniciativa, materializada a través de un acuerdo financiero de gran magnitud, busca transformar las condiciones actuales de bancarización y ofrecer alternativas reales de apalancamiento económico para los pensionados y adultos mayores de 65 años.

El convenio fue estructurado entre BID Invest —la institución miembro del Grupo BID enfocada en apoyar al sector privado de América Latina y el Caribe— y el Banco Unión, entidad que actualmente atiende a miles de clientes en este segmento demográfico.

De acuerdo con los detalles revelados, la operación financiera contempla recursos por hasta 40.000 millones de pesos. Este capital está destinado a fortalecer la base patrimonial y de solvencia del banco, permitiéndole expandir de manera agresiva su cartera de créditos dirigida específicamente a adultos mayores.

El beneficio que tendrán los adultos mayores

La medida responde a una disparidad evidente en el mercado de crédito nacional. Cifras recientes de la Superintendencia Financiera y de Banca de las Oportunidades indican que apenas el 30,6 % de las personas mayores de 65 años logran acceder a productos de crédito formal.

En contraste, el indicador es considerablemente superior en otros rangos etarios, como el grupo de adultos entre 41 y 65 años, donde la penetración del financiamiento alcanza el 41,8 %. Esta diferencia deja en evidencia las barreras de riesgo percibido y la falta de productos adaptados a las etapas avanzadas de la vida.

Con esta inyección de recursos, el Banco Unión y BID Invest buscan no solo incrementar los volúmenes de colocación, sino rediseñar los portafolios para ofrecer condiciones flexibles que respondan de forma directa a las necesidades de liquidez de los pensionados.

¿De cuánto serán los montos?

Si bien los desembolsos y las líneas específicas se ajustarán al perfil de riesgo y capacidad de endeudamiento de cada solicitante, la operación financiera catapulta la capacidad del banco para otorgar créditos que faciliten desde la consolidación de deudas hasta proyectos personales de los adultos mayores. Las estimaciones apuntan a que los cupos y montos aprobados estarán alineados con los flujos de mesadas pensionales y capacidades de pago, garantizando un endeudamiento responsable.

Expertos del sector señalan que iniciativas de esta naturaleza no solo dinamizan el consumo interno y otorgan mayor poder adquisitivo a los hogares de la tercera edad, sino que también blindan a esta población frente a alternativas de financiación informal o "gota a gota", las cuales suelen representar un peligro latente para sus finanzas personales.

Se espera que en las próximas semanas la entidad financiera empiece a desplegar formalmente los detalles de los nuevos productos y las tasas preferenciales derivadas de este fondeo internacional.