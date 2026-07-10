Gobernación anuncia créditos condonables para emprendedores: quiénes podrán acceder

La Gobernación del Valle del Cauca puso en marcha una estrategia económica de choque denominada FONDER Valle 2026, diseñada para brindarle un respiro financiero a los comerciantes, pequeños empresarios y unidades productivas que sufrieron graves pérdidas materiales a causa del fuerte sismo que sacudió la región.

La iniciativa contempla la destinación de hasta 1.800 créditos condonables con recursos de capital semilla, buscando acelerar la reactivación económica de los sectores más golpeados por la emergencia natural.

De acuerdo con la administración departamental, el programa otorga un apoyo económico de hasta 5 millones de pesos por cada unidad productiva beneficiada.

Estos fondos están dirigidos exclusivamente a la reposición de activos esenciales para el funcionamiento de los negocios, tales como maquinaria averiada, equipos tecnológicos de trabajo, herramientas de producción e inventarios de insumos que quedaron destruidos o inhabilitados tras el movimiento telúrico.

Requisitos indispensables para la postulación

Para acceder a este alivio financiero de carácter condonable, los interesados deben cumplir rigurosamente con una serie de condiciones establecidas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del departamento:

Estar censados: El negocio o unidad productiva debió ser debidamente registrado en los censos oficiales de damnificados tras la emergencia.

Ubicación geográfica: Las microempresas postulantes deben estar situadas físicamente en los municipios priorizados por la convocatoria, los cuales incluyen a Cali, Buenaventura, Cartago, Roldanillo, Sevilla, La Unión y Zarzal.

Demostrar afectación: Es necesario contar con soportes visuales, facturas, registros fotográficos o inventarios que certifiquen el daño real de los bienes o el capital de trabajo a causa del desastre.

La convocatoria se ha caracterizado por manejar una ventana de tiempo muy acotada debido a la urgencia de la reactivación. Los trámites de inscripción se realizan de manera completamente virtual a través de la plataforma oficial de la Gobernación (sigesi.valledelcauca.gov.co/fonder-valle-2026), donde los emprendedores deben diligenciar el formulario y cargar los documentos requeridos.

Las autoridades departamentales han hecho un llamado enfático a los comerciantes para que no dejen el proceso para el último minuto, recordando que las inscripciones tienen como fecha límite el 8 de octubre de 2026.