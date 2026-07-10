CANAL RCN
Economía

Gobernación anuncia créditos condonables para emprendedores: quiénes podrán acceder

Conozca los requisitos y fechas límites para postularte a los 1.800 créditos condonables de hasta $5 millones.

Créditos en Colombia.
Foto: Pixabay.

Noticias RCN

octubre 07 de 2026
12:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Gobernación del Valle del Cauca puso en marcha una estrategia económica de choque denominada FONDER Valle 2026, diseñada para brindarle un respiro financiero a los comerciantes, pequeños empresarios y unidades productivas que sufrieron graves pérdidas materiales a causa del fuerte sismo que sacudió la región.

La iniciativa contempla la destinación de hasta 1.800 créditos condonables con recursos de capital semilla, buscando acelerar la reactivación económica de los sectores más golpeados por la emergencia natural.

Tasa de usura bajó: este es el límite máximo que le pueden cobrar en créditos en octubre
RELACIONADO

Tasa de usura bajó: este es el límite máximo que le pueden cobrar en créditos en octubre

De acuerdo con la administración departamental, el programa otorga un apoyo económico de hasta 5 millones de pesos por cada unidad productiva beneficiada.

Estos fondos están dirigidos exclusivamente a la reposición de activos esenciales para el funcionamiento de los negocios, tales como maquinaria averiada, equipos tecnológicos de trabajo, herramientas de producción e inventarios de insumos que quedaron destruidos o inhabilitados tras el movimiento telúrico.

Requisitos indispensables para la postulación

Para acceder a este alivio financiero de carácter condonable, los interesados deben cumplir rigurosamente con una serie de condiciones establecidas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del departamento:

  • Estar censados: El negocio o unidad productiva debió ser debidamente registrado en los censos oficiales de damnificados tras la emergencia.
  • Ubicación geográfica: Las microempresas postulantes deben estar situadas físicamente en los municipios priorizados por la convocatoria, los cuales incluyen a Cali, Buenaventura, Cartago, Roldanillo, Sevilla, La Unión y Zarzal.
  • Demostrar afectación: Es necesario contar con soportes visuales, facturas, registros fotográficos o inventarios que certifiquen el daño real de los bienes o el capital de trabajo a causa del desastre.
¿Para quiénes aplicará el nuevo seguro en Colombia en caso de quedar desempleado?
RELACIONADO

¿Para quiénes aplicará el nuevo seguro en Colombia en caso de quedar desempleado?

La convocatoria se ha caracterizado por manejar una ventana de tiempo muy acotada debido a la urgencia de la reactivación. Los trámites de inscripción se realizan de manera completamente virtual a través de la plataforma oficial de la Gobernación (sigesi.valledelcauca.gov.co/fonder-valle-2026), donde los emprendedores deben diligenciar el formulario y cargar los documentos requeridos.

Las autoridades departamentales han hecho un llamado enfático a los comerciantes para que no dejen el proceso para el último minuto, recordando que las inscripciones tienen como fecha límite el 8 de octubre de 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

MinHacienda elimina el límite del 30 % a inversiones de fondos de pensiones en el exterior

Acueducto de Bogotá

El Acueducto de Bogotá admite cobros injustos: la CRA aclara qué pasa con los medidores

Comercio

Reconocido supermercado lanza ofertas por la semana de receso con hasta 50% de descuento

Otras Noticias

Estadio El Campín

“No se dañó”: explican qué pasó con la grama de El Campín tras el concierto de BTS

Luego de las dos fechas ‘sold out’ de la banda surcoreana, empezaron a circular en redes imágenes del campo, junto a mensajes que señalaban que había sido “dañado”.

Atlético Nacional

Dimayor aprobó solicitud de Atlético Nacional y cambió el calendario de la Liga BetPlay

El equipo antioqueño resultó favorecido tras solicitud ante el ente organizador del fútbol colombiano y varios equipos se vieron afectados.

Viral

Ella es María Camila Sepúlveda, expareja de Camilo Cifuentes que expuso presunta infidelidad: ¿tienen fotos juntos?

Acoso Sexual

Descubren a dos hermanos de 21 y 25 años vendiendo contenido íntimo robado de más de 17 mil mujeres en la web

Invima

Invima alerta por falsificación de conocido bloqueador solar: este es el lote que debe revisar