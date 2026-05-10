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Economía

Tasa de usura bajó: este es el límite máximo que le pueden cobrar en créditos en octubre

Así se fijo la tasa que regirá para el décimo mes del año.

Mateo Alfonso Rey

octubre 05 de 2026
12:56 p. m.
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La Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer la certificación de las nuevas tasas de interés que regirán durante el décimo mes del año. Para octubre de 2026, la tasa de usura —que corresponde al límite máximo legal que las entidades financieras pueden cobrar a los ciudadanos por los créditos de consumo y ordinario— se fijó en 28,59% efectivo anual (E.A.).

Esta cifra representa un alivio para el bolsillo de los hogares colombianos, ya que muestra una disminución frente al techo que estuvo vigente durante el mes de septiembre, cuando el indicador se ubicó en 29,24%.

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Con este ajuste, la reducción se traduce en 65 puntos básicos en el tope máximo, consolidando una tendencia a la baja que favorece de forma directa el costo de financiamiento en el comercio y las obligaciones bancarias corrientes.

Así quedan los intereses de compras

Para poder calcular y certificar la tasa de usura, la Superintendencia Financiera toma como referencia el Interés Bancario Corriente (IBC) para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, el cual fue certificado en 19,06% E.A. para este periodo. Dicho porcentaje representa una disminución de 43 puntos básicos (0,43 %) en comparación con el 19,49% que se había registrado el mes inmediatamente anterior.

De acuerdo con la normatividad colombiana, la tasa de usura se calcula sumando una vez y media el valor del Interés Bancario Corriente. Cualquier entidad que cobre por encima de este porcentaje máximo incurrirá en el delito de usura, el cual contempla sanciones de carácter penal y administrativo.

Tasas para créditos

Además del crédito de consumo tradicional, la entidad reguladora actualizó los topes máximos para otras líneas de financiación fundamentales para la economía popular y productiva del país, los cuales estarán vigentes del 1 al 31 de octubre de 2026:

Consumo de bajo monto: 66,66% E.A.
Crédito productivo urbano: 57,39% E.A.
Crédito productivo de mayor monto: 41,25% E.A.
Crédito productivo rural: 30,95% E.A.
Popular productivo rural: 65,45% E.A.
Popular productivo urbano: 87,62% E.A.

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