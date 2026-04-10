Crisis avícola: 57 millones de aves represadas por protestas en el predial

En Bucaramanga y otros municipios de Santander, el panorama es crítico: el departamento está bloqueado por cielo y tierra, con vuelos cancelados y miles de pasajeros y transportadores atrapados.

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Transporte aéreo y terrestre colapsado

Las manifestaciones, que se mantienen sin acuerdos, exigen una mesa participativa para revisar el reajuste del avalúo catastral, el cual disparó el cobro del impuesto predial en 60 municipios del departamento.

La falta de consenso mantiene paralizado el tránsito y ha generado un impacto inmediato en la movilidad y la economía regional.

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Riesgo en el abastecimiento de alimentos

La crisis ya pasa factura en sectores productivos. El gremio avícola alertó que millones de aves se encuentran represadas en las principales vías, lo que pone en riesgo el suministro de pollo y huevo en el país.

“Están afectando particularmente a los avicultores de Santander donde tenemos 57 millones de aves. Se están presentando bloqueos para llegar con alimento a las granjas y para sacar aves que están al final de su ciclo”, expresó Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi.

La continuidad del paro en Santander mantiene en vilo a los sectores productivos y a la ciudadanía, mientras se espera que las autoridades logren abrir espacios de diálogo que permitan superar la crisis.