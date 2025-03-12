Déficit del 20% en gas para 2026: estos serían los departamentos más afectados por los aumentos

Colombia se prepara para enfrentar un aumento en las tarifas del gas, lo que representa un impacto para el bolsillo de millones de ciudadanos. Según alertó Naturgas, para el año 2026 el país enfrentará un déficit del 20% en la demanda de gas residencial y vehicular, situación que se traducirá en significativos aumentos en las tarifas.

Incrementos para el gas en Colombia 2026

Los incrementos no serán uniformes en todo el territorio nacional. En el caso del gas residencial, Antioquia y el Eje Cafetero serán las regiones más afectadas con aumentos entre 20% y 25% a partir de febrero de 2026. Para el resto del país, el incremento se estima alrededor del 5.5%, equivalente al IPC actual.

La situación es más crítica para el gas vehicular. Los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Yopal, Santander y Valle del Cauca experimentarán aumentos entre 30% y 38%, lo que representa un golpe significativo para el sector transporte y la economía de los usuarios.

"Estamos operando al límite. No tenemos margen de maniobra para reaccionar como en años anteriores frente a unas contingencias", advirtió Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.

La raíz del problema está en que los campos de producción de manera natural han ido declinando y la falta de nuevos contratos de exploración a los que se ha opuesto el actual gobierno.

Para enfrentar la escasez y evitar racionamientos, las empresas cubrirán la demanda con una mezcla de gas nacional, importado y de campos en prueba. Esta última fuente resulta particularmente preocupante ya que este gas proviene de campos que están apenas en prueba, según explicó Murgas.

Aumentos desde el 2024

Los colombianos ya están sintiendo el impacto. Desde diciembre del año pasado, Colombia comenzó a importar gas, situación que no ocurría desde hacía más de 30 años. Los aumentos registrados en 2024 oscilan entre 17% y 107% dependiendo de la región.

Por ejemplo, una factura que en enero de 2025 costaba 30.000 pesos mensuales, para diciembre ya alcanzó los 36.000 pesos, y con los incrementos proyectados para 2026 podría llegar a más de 43.000 pesos. Los sectores más afectados incluyen hogares y restaurantes.

"Si el 50% del gas que se necesita para satisfacer la demanda es importado, esto podría llevar aumentos entre el 30, 40 e incluso el 50% en algunas ciudades del país producto de ese mayor costo del gas importado", explicó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

Por su parte, el gobierno reconoció que Colombia deberá seguir importando gas al menos hasta 2030, cuando empiece a operar el proyecto ‘Sirius’ de Ecopetrol.