Economía

Dólar en Colombia volvió a subir este 3 de diciembre y llegó a su nivel más alto en varios días

El dólar en Colombia volvió a subir este 3 de diciembre y alcanzó su nivel más alto en más de tres semanas. Conoce cuánto subió la TRM, cómo se comportó frente a días y meses anteriores.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
08:24 a. m.
El dólar en Colombia abrió este miércoles 3 de diciembre de 2025 con un nuevo repunte que sorprendió al mercado cambiario.

Precio del dólar en Colombia hoy 3 de diciembre

La divisa estadounidense subió 33,23 pesos, equivalente a un aumento del 0,88 % frente al día anterior, y alcanzó su valor más alto en más de tres semanas, un nivel que no se veía desde el 6 de noviembre.

El comportamiento llamó la atención de analistas porque rompe la tendencia bajista que había marcado buena parte del mes.

Aunque el alza genera inquietud entre importadores y compradores, el contexto anual sigue mostrando una divisa más baja frente a 2024.

Así se movió el dólar frente a días, semanas y meses recientes

Según el registro oficial de la TRM, el repunte de este miércoles ha sido uno de los más significativos del cierre de año.

Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar aumentó 11,5 pesos, es decir, un 0,3 %, lo que confirma una ligera presión alcista en el corto plazo.

Sin embargo, al comparar con el comportamiento del mes pasado, la divisa sigue mostrando una corrección a la baja: la cotización actual es 42,46 pesos menor que la de hace un mes, lo que representa una caída del 1,1 %.

El dólar también continúa lejos de los picos de comienzos de 2025. Desde el inicio del año, la divisa ha retrocedido 13,42 %, equivalente a 591,49 pesos, mientras que frente al mismo día del año anterior registra una disminución del 14,46 % (645,31 pesos).

¿Qué factores explican el repunte del dólar?

Aunque el alza del día no revierte la tendencia general, algunos analistas explican que este tipo de movimientos puede estar asociado a ajustes de portafolio, expectativas sobre decisiones de la Reserva Federal y variación en los precios internacionales del petróleo.

Por ahora, el mercado estará atento a si este incremento es un ajuste temporal o el inicio de una nueva fase de volatilidad en diciembre.

