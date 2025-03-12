Los cambios más importantes que tendrán las motos en Colombia para 2026

El sector de las motocicletas en Colombia se alista para una transformación importante a partir de 2026.

Y es que con la entrada en vigencia de nuevas normas técnicas y de seguridad, el Ministerio de Transporte busca reducir la accidentalidad en el país y mejorar los estándares de fabricación y comercialización.

La Resolución 20223040062115, expedida en 2022, marca el camino para esta transición que impactará tanto a ensambladores como a compradores.

Las medidas generan inquietudes entre los usuarios, pero también representan un avance importante para un país en el que la moto es el medio de transporte más utilizado.

Frenos ABS y CBS: el cambio más importante para 2026

Según lo establecido por el Ministerio de Transporte, desde el 13 de octubre de 2026 todas las motos nuevas vendidas o ensambladas en Colombia deberán contar con sistemas de frenado avanzados, una regulación que se ha aplazado desde hace años y se espera que el siguiente año sea definitivo.

Para motos entre 50 cc y 150 cc sería obligatorio el uso de frenos CBS o ABS, mientras que las de más de 150 cc tendrán que incorporar ABS de manera obligatoria.

La razón detrás de esta medida es clara pues el objetivo es mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en accidentes de moto, una problemática creciente en el país.

Los frenos ABS y CBS permiten un frenado más estable y reducen el riesgo de derrapajes, una de las principales causas de caídas y choques.

Es importante destacar que estas exigencias no aplicarán para motos usadas, pues la norma se aplicará únicamente a motocicletas nuevas comercializadas desde 2026.

No obstante, hay que recalcar que aunque la norma no se ha establecido, ya varias ensambladoras se adelantaron y ya las motos de bajo y alto cilindraje cuentan con frenos ABS o CBS.

Cambios en llantas y estándares técnicos: ajustes que continúan en revisión

Otro de los puntos que podría modificarse en 2026 está relacionado con la homologación de llantas para motocicletas.

Aunque la norma estaba prevista para entrar en vigencia antes, el Gobierno confirmó que se requiere más tiempo para completar los procesos de certificación técnica nacional, por lo que su implementación fue aplazada para 2026.

Este ajuste busca mejorar la adherencia, prevenir fallas de desgaste prematuro y aumentar la seguridad en vías húmedas o en mal estado.

De igual forma, se prevé un fortalecimiento del control ambiental, particularmente en lo que respecta a la norma Euro 3 para motos nuevas, mientras que modelos antiguos o de dos tiempos podrían comenzar a enfrentar restricciones hacia 2030.