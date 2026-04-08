Expopet 2026: ¿cómo ha crecido el mercado de productos, bienes y servicios para mascotas en el país?

Bogotá vivirá la sexta edición de la Expopet en donde, durante cinco días, se espera que miles de familias multiespecie se acerquen para disfrutar de todos los servicios que se ofrecerán en este espacio.

Los visitantes no solo encontrarán una amplia muestra comercial al conocer novedosas alternativas de cuidado y bienestar premium, sino que también vivirán de un espacio que concentrará actividades, entretenimiento y escenarios de actualización para profesionales.

Expopet trabajará de la mano con varios aliados clave como lo son la Cámara de Comercio de Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y Corferias.

¿Cuál es el impacto económico de Expopet?

En Colombia cada vez crecen más las familias multiespecie y con estas aumenta el interés por el bienestar y cuidado de todas las mascotas. Por esto, expertos aseguran que el crecimiento del mercado en productos, bienes y servicios para mascotas en Colombia ha sido más del 80% en los últimos diez años.

Así lo explicó Jhonn Arciniegas, líder del Clúster de Protección y Bienestar Animal (PyBA) de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien aseguró que este crecimiento se incrementó gracias a fenómenos sociales como la más reciente pandemia.

“Ahora tenemos el 67% de presencia de animales de compañía en los hogares de Bogotá y Colombia. Esa cantidad de animales de compañía, perros y gatos especialmente, está demandando una gran cantidad de productos y servicios”, aseguró Arciniegas.

Impacto para los empresarios del sector

Dentro de los productos más demandados por los colombianos con mascotas se encuentran principalmente los alimentos. Por esto, desde el Clúster PyBA, se están construyendo ayudas para los empresarios del país con el objetivo de que puedan tener mayores niveles de competitividad y mejores niveles de negocio.

“Se están construyendo estas ayudas para los empresarios y que puedan tener competitividad y encuentren allí un mejor modelo de negocio. Este crecimiento económico ya llegó a 6.1 billones de pesos a diciembre del 2024”, añadió.

Aunque las expectativas económicas contemplan que para el 2030 este crecimiento se ubique en los 7.5 billones, el trabajo desde la Cámara de Comercio sigue generando un apoyo a aproximadamente 34.000 empresas que tienen productos y servicios para animales de compañía.

“Encontramos allí el deseo de seguir creciendo, la oportunidad que es muy importante para el mercado distrital, nacional e internacional y eso es lo que nosotros vamos a traer aquí a Expopet 2026”, finalizó Arciniegas.

Se estima que una veintena de empresarios participen para esta edición en donde se destacarán por ofrecer “productos premium” como alimentos y otros servicios de hotelería y guardería.