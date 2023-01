Todo lo que debe saber acerca del nuevo seguro que se incluiría en la tecnomecánica

La ley 2283 de 2023 establece algunos cambios para los Organismos de Apoyo al Tránsito, los Centros de Enseñanza Automovilística y los Centros de Diagnóstico Automotor, que son los lugares a los que las personas acuden para comprar servicios como la revisión tecnicomecánica. Las reglas de juego para estas entidades se modificaron y hay un artículo en específico que no le gustó para nada a los CDA. Se trata de un cargo extra que iría por cuenta de un seguro de daños materiales para vehículos particulares que realicen la inspección.

En el apartado puede leerse: “Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) deberán tomar, con una entidad aseguradora legalmente establecida en Colombia y con libertad de oferta, un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que ampare los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario, por la vigencia de cada uno de los certificados emitidos”.

Una cosa llama la atención: que no debe haber ningún sobrecosto para el usuario, por lo que este seguro entraría a ser asumido en su totalidad por los centros de diagnóstico. Adicionalmente, el valor mínimo de la póliza es de 15 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para vehículos de servicio particular y 7 SMLMV para motocicletas.

¿Qué responden los CDA?

Desde la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor la respuesta fue clara: de asumir los seguros, el sector entraría en una profunda crisis, es decir, una insostenibilidad económica al no poder costear los valores aproximados.

El presidente de Aso-CDA aseguró a otros medios que: “Incluso podríamos desaparecer, ya que los costos elevados de la póliza individual, al ser utilizados para choques simples, abarcarían el total de la poca utilidad que le queda la actividad empresarial”.

Cabe mencionar que dichas entidades están evaluando el seguro, pues hasta el momento no hay una oferta clara y los usuarios que buscan acceder a la póliza aún no pueden adquirirla. “A la fecha las aseguradoras no cuentan con ese producto, para lo cual los CDA están imposibilitados de tomarla y de entregarla a los usuarios de la revisión tecnicomecánica”, explicó un funcionario de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor a este portal.

En un comunicado, la entidad señaló que solicita con carácter urgente una reunión con el Ministerio de Transporte para exponerle la gravedad de la situación.

¿Cuándo se debe hacer la revisión tecnicomecánica?

La tecnicomecánica es una evaluación de la carrocería, los frenos, la dirección, suspensión, el sistema de las señales visuales y audibles, las llantas y los vidrios de seguridad. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, este examen es sinónimo de seguridad y reduce los siniestros en carreteras, por ello la Agencia Nacional de Seguridad Vial insiste en la importancia de hacerla oportunamente.

Las autoridades establecen que este requisito debe cumplirse anualmente para los automotores que tienen más de seis años y son particulares. Para los de servicio público es necesario hacerla cada dos años a partir de la fecha de matrícula y en el caso de las motocicletas, la primera revisión debe ejecutarse dos años después de la fecha de matrícula y luego cada año.